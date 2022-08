Foot - Mercato

Cristiano Ronaldo ne lâche rien pour son transfert

Publié le 19 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Et si c’était le moment pour Cristiano Ronaldo de quitter Manchester United ? Le Borussia Dortmund sa dernière option viable pour boucler le transfert tant attendu par le Portugais. Néanmoins, le Portugais aurait été recalé par les dirigeants de Dortmund, pas de quoi briser sa volonté pour autant.

Cristiano Ronaldo ne devrait pas s’éterniser du côté de Manchester United. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2023, celui qui est surnommé CR7 ne veut pas passer une saison complète sans avoir la possibilité de jouer la Ligue des champions. C’est pour cette raison qu’avec son agent Jorge Mendes et ce, depuis le début du mercato estival, ils s’agiteraient en coulisse pour forcer son transfert.

Ronaldo dispose d’un bon de sortie

Initialement, et comme l’entraîneur des Red Devils Erik Ten Hag l’avait affirmé dernièrement, la position de Manchester United était claire : pas de départ de Cristiano Ronaldo qui faisait alors partie des plans du mythique club anglais. Cependant, en raison de l’atmosphère délétère en interne à cause du forcing de Ronaldo pour quitter United, certaines hautes figures de la direction mancunienne estimeraient à présent qu’un départ du Portugais ne serait pas une mauvaise chose, selon la BBC et CBS Sports.

Cristiano Ronaldo s’est fait recaler par Dortmund après le PSG, Chelsea et le Bayern

Et d’après CBS , le clan Ronaldo estimerait à ce jour que l’unique option viable pour un transfert, répondant aux critères de sélection du joueur, à savoir un club évoluant en Ligue des champions et pouvant lui permettre de gagner des titres ne serait autre que le Borussia Dortmund. D’ailleurs, son agent Jorge Mendes ferait le forcing auprès des dirigeants du club de la Ruhr qui se demanderaient si une offensive devait être lancée avant la fin du mercato pour Cristiano Ronaldo. Le principal intéressé serait emballé par l’option Borussia Dortmund, mais selon Sport BILD, le club ne serait pas intéressé par un transfert de Ronaldo et l’aurait fait savoir à son agent Jorge Mendes.

Ronaldo ne veut pas baisser les bras et veut signer au Borussia Dortmund