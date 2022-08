Foot - Mercato - PSG

PSG : Un transfert de Cristiano Ronaldo au PSG ? La réponse

Concernant Cristiano Ronaldo, la question est toujours de savoir s’il quittera ou non Manchester United lors de ce marché des transferts. Le Portugais veut en tout cas partir, mais pour aller où ? Par le passé, l’option PSG a souvent été évoquée pour Cristiano Ronaldo, mais aujourd’hui, il faudrait faire une croix dessus. Explications.

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo voudrait aujourd’hui faire ses valises. En effet, alors que les Red Devils ne joueront pas la Ligue des Champions, le Portugais souhaite participer à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Jorge Mendes s’active donc pour trouver un point de chute pour Cristiano Ronaldo. L’Atlético de Madrid, le Bayern Munich ou Chelsea ont notamment été évoqués. Et le PSG ?

Le PSG est passé à autre chose

Depuis leur arrivée à la tête du PSG, les Qataris ont toujours rêvé d’attirer Cristiano Ronaldo. A plusieurs reprises, il a été question de ce transfert, sans que celui-ci ne se concrétise. Et cela devrait rester ainsi. En effet, comme l’explique L’Equipe ce jeudi, alors que le PSG était bien intéressé par Cristiano Ronaldo par le passé, cela ne serait aujourd’hui plus le cas.

Cristiano Ronaldo n’a pas de place au PSG

De plus, désormais, l’arrivée de Cristiano Ronaldo serait impensable avec le PSG. En effet, avec déjà Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le club de la capitale ne peut pas se permettre le quintuple Ballon d’Or, à la fois sportivement et économiquement.