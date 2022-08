Foot - Mercato - PSG

Un nouveau départ se dessinait, mais le clan Rabiot l’a anéanti

Publié le 18 août 2022 à 11h30 par Axel Cornic

Véronique Rabiot, mère et agent d’Adrien Rabiot, a récemment fait capoter un deal avec Manchester United et pourrait indirectement compliquer le mercato du Paris Saint-Germain. Le départ de l’international français devait en effet permettre à la Juventus de pouvoir se tourner vers Leandro Paredes, joueur avec qui un accord existerait déjà et qui est poussé vers la sortie par le PSG.

C’est une véritable révolution qu’est en train de mener Luis Campos dans le milieu de terrain du PSG. Personne n’est intouchable à part Marco Verratti, qui a d’ailleurs récemment vu Vitinha ainsi que Renato Sanches débarquer à ses côtés et qui pourrait même voir Fabian Ruiz arriver avant la fin du mercato. Parti à l’AS Roma sous la forme d’un prêt, Georginio Wijnaldum a lui quitté le club et dans les couloirs du Parc des Princes on croise les doigts pour voir Ander Herrera, Idrissa Gueye et même Danilo Pereira le suivre bientôt. A ceux là, on peut également ajouter Leandro Paredes, qui a toutefois la particularité de plaire à Christophe Galtier, qui l’a fait jouer lors des trois premiers matchs officiels de la saison. L’Argentin a même livré une passe décisive pour un chef d’oeuvre de son compatriote Lionel Messi, lors de la première journée de Ligue 1 face à Clermont (0-5).

Tout était prêt pour l’arrivée de Paredes à la Juventus

Paris les milieux poussés vers la sortie, Leandro Paredes est peut-être celui qui a l’option la plus concrète pour rebondir, avec la Juventus. Voilà plusieurs semaines déjà que la presse italienne évoque un accord contractuel entre le joueur et le club turinois, où Massimiliano Allegri est l’un de ses plus grands fans. Sky Sport Italia est même allé plus loin, en expliquant que les négociations entre la Juve et le PSG auraient pris une nouvelle tournure tout récemment, avec l’ouverture à un prêt avec option d’achat. A noter que jusque-là, les Parisiens ne voulaient qu’un transfert sec, avec une indemnité comprise entre 20 et 25M€. Une version confirmée ce jeudi par Il Corriere della Sera , qui révèle d’ailleurs des échanges quotidiens entre les Bianconeri et Paredes, mais surtout entre ce dernier et Angel Di Maria, son ancien coéquipier du PSG.

Le départ manqué d’Adrien Rabiot fait tout capoter

Ce dossier semble toutefois compromis… à cause d’Adrien Rabiot. En fin de contrat, le joueur formé au PSG était censé rejoindre Manchester United pour y remplacer un certain Paul Pogba, qui a posé ses valises à Turin cet été. Tuttosport révèle que cela aurait pu apporter entre 20 et 25M€ dans les caisses de la Juventus, qui aurait également économisé un salaire de 7,5M€ net et aurait surtout pu libérer une place au milieu de terrain. Une place qui devait revenir à Leandro Paredes, qui a d’ailleurs l’avantage de pouvoir évoluer au poste de 6… ce que Rabiot n’a jamais réussit à faire. D’après les informations du quotidien, cet échec ruinerait les chances de voir l’international argentin débarquer à la Juventus, en ce mercato estival.

Véronique Rabiot a réclamé 40M€ sur quatre ans à Manchester United