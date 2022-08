Mercato - PSG

Mercato : Le PSG a dégainé 80 M€ pour Bernardo Silva !

Publié le 18 août 2022

Selon nos informations exclusives, le PSG a transmis une offre de transfert pour Bernardo Silva. Un montant de 80 millions d’euros pour l’international portugais de Manchester City. Comme révélé par le10sport.com, Paris en fait l’une de ses priorités de l’été et vient de lancer les hostilités…

Le mercato du PSG est loin d’être terminé… Alors que Luis Campos finalise la venue d’un troisième milieu de terrain - après Vitinha (FC Porto) et Renato Sanches (LOSC) c’est Fabian Ruiz (Naples) qui devrait garnir les rangs parisiens d’ici peu – Paris réfléchit à plusieurs options pour ajouter un défenseur et un attaquant de plus à l’effectif de Christophe Galtier. Comme révélé en exclusivité le 3 août dernier, le PSG songe fortement à Bernardo Silva comme dernier atout offensif d’une campagne de recrutement très dense menée par un Luis Campos convaincu de combler les manques d’une équipe déjà bien dotée. Et selon nos sources, Paris est passé à l’action dans le dossier Bernardo Silva…

Une offre de 80 millions !

Positionné depuis de longues semaines sur Bernardo Silva, le PSG vient de passer à l’action. Selon nos informations, l’état-major parisien a pris contact officiellement avec ses homologues de Manchester City pour signifier son vif intérêt, en le matérialisant pour une première proposition concrète et très ambitieuse. Paris vient en effet de proposer un montant de 80 millions d’euros pour le transfert de Bernardo Silva…

🔴🎥La seule passe décisive que Kylian Mbappé🇫🇷 a delivré à Bernardo Silva🇵🇹C'était en Ligue 1, le 14 mai 2017 contre le LOSC. Mbappé n'a alors que 18 ans pic.twitter.com/BDIU1buXmq — 📊Mbappé DataBase📊 (@StatsKMbappe) August 3, 2022

Paris prépare ce dossier depuis un moment

Déterminé à mettre la main sur Bernardo Silva, le PSG n’a pas lésiné sur les moyens. Et depuis son arrivée à Paris, Luis Campos prépare cette offensive. D’abord en limitant les investissements à court terme, avec des prêts avec option d’achat. Ensuite en faisant le ménage dans l’effectif parisien. Les départs successifs de Dagba (Strasbourg), Wijnaldum (AS Roma), Aréola (West Ham), Kalimuendo (Rennes), Kehrer (West Ham), Simons (PSV Eindhoven) ou encore Di Maria (Juventus) ont permis au club de s’offrir une vraie bulle d’air sportive et financière. Et les dossiers Dina Ebimbe (Francfort), Navas (Naples), Gueye (Everton) ou encore Paredes (Juventus) devraient conforter le PSG dans sa stratégie : faire le ménage pour recruter encore du lourd avant le 31 août…

Manchester City dit non

Malgré la belle hauteur de la proposition parisienne, Manchester City a décliné l’offre pour Bernardo Silva. D’après nos sources, les Citizens ont refusé sans chercher à négocier. Pep Guardiola a fait passer le message à ses dirigeants, il ne souhaite pas voir partir sa pépite portugaise. Pourtant, de son côté, Bernardo Silva ne serait pas contre un départ. Et le PSG pourrait clairement être une destination qui lui plaît. A l’instar du FC Barcelone, club dont il rêvait enfant.

Bernardo Silva n’ira pas au clash

Quelle attitude va adopter Bernardo Silva face à cette offensive parisienne ? Selon nos informations, le Portugais n’ira pas au clash. Si son désir de partir pour relever un nouveau challenge est réel, il ne souhaite pas utiliser la force pour obtenir son transfert. Sa relation avec Manchester City est excellente, tout comme celle avec Pep Guardiola. Géré par Jorge Mendes, qui entretient d’excellentes relations avec le PSG (cet été, deux joueurs de son écurie ont signé au PSG : Vitinha et Renato Sanches) et qui s’avère donc un atout pour Paris, Bernardo Silva fait entière confiance à son mentor et le laissera mener les discussions. Après avoir transmis cette offre de 80 millions d’euros, le PSG pourrait revenir à la charge avec de nouveaux arguments. Notamment financiers…