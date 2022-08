PSG : Kylian Mbappé a choisi le prochain gros coup du mercato

Foot - Mercato - PSG

En quête de nouveaux renforts pour la fin du mercato estival, le PSG envisage notamment l’arrivée d’une pointure offensive. Et Kylian Mbappé mettrait son grain de sel pour le recrutement puisque l’attaquant français opterait pour la piste menant à Marcus Rashford, le joueur de Manchester United.

Récemment interrogé au micro de Canal + sur la suite du mercato estival du PSG, Christophe Galtier n’avait pas hésité à ironiser sur les différentes pistes évoquées pour son équipe : « Nous avons ciblé des recrues, mais je ne sais pas encore si elles vont venir. Si nous suivons bien Fabian Ruiz, Marcus Rashford et Rafael Leao ? Vous lisez bien la presse. Je fais comme vous. Moi aussi je lis la presse », a expliqué l’entraîneur du PSG, faisant donc notamment référence à Marcus Rashford.

EXCLU - Mercato : Le PSG a dégainé 80 M€ pour Bernardo Silva ! https://t.co/fMfhjrCvoo pic.twitter.com/Qz3Xx1wyma — le10sport (@le10sport) August 18, 2022

Rashford, le choix numéro 1 de Mbappé

D’ailleurs, il semblerait que cette piste menant à l’attaquant anglais de Manchester United, âgé de 24 ans, plaise beaucoup à un certain… Kylian Mbappé ! À en croire les révélations de Média Foot, l’international français aimerait beaucoup voir Marcus Rashford cet été au PSG. En effet, l'Anglais plaît beaucoup à Mbappé que ce soit pour des raisons sportives ou extrasportives, puisque Rashford est impliqué dans des causes sociales qui touchent l’ancien joueur de l’AS Monaco. Et ce dernier aurait donc signifié à la direction du PSG qu’il fallait mettre le paquet sur l’attaquant mancunien cet été.

MU ne compte pas le lâcher

Toutefois, Manchester United ne l’entend pas de cette oreille et semble bien déterminé à conserver Marcus Rashford, malgré un contrat qui court jusqu’en 2023 : « Il est vraiment important, vous l'avez vu depuis le premier jour où je suis ici, je suis vraiment content de lui, je ne veux pas le perdre, il est définitivement dans nos plans », indiquait dernièrement Erik Ten Hag, le nouvel entraîneur des Red Devils , au sujet de Rashford.

Le PSG a d’autres pistes…

Et malgré ce désidérata affiché en interne par Kylian Mbappé, la direction du PSG n’étudie pas que l’option Rashford pour son attaque. Rafael Leao, le joueur du Milan AC, est également pisté par Luis Campos qui l’avait fait venir au LOSC à l’époque et qui avait travaillé sous les ordres de Christophe Galtier. Mais surtout, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG a formulé une offre de 80M€ à Manchester City pour faire venir Bernardo Silva. Une offre qui a été repoussée…