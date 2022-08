Foot - Mercato

Cristiano Ronaldo n’a plus qu’une seule porte de sortie cet été

Publié le 18 août 2022 à 15h30 par Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo aurait toujours la ferme intention de plier bagage, ne cultivant pas le désir d’aller au bout de son contrat à Manchester United. Néanmoins, alors que les portes du PSG et d’autres priorités du Portugais se sont fermées, il ne resterait à ce jour plus que le Borussia Dortmund pour Ronaldo.

Le feuilleton Cristiano Ronaldo pourrait bien réserver son lot de surprises jusqu’à la fin du mercato. Cela fait à présent plusieurs semaines que le quintuple Ballon d’or semblerait préparer son transfert en travaillant de concert avec son agent Jorge Mendes comme ce fut le cas l’été dernier lorsqu’il a fallu quitter la Juventus pour retrouver Manchester United. Dans un premier temps contre l’idée d’un départ de son numéro 7 sous contrat jusqu’en juin 2023, il semblerait que le comité de direction de Manchester United commence à revoir sa position.

Manchester prêt à tourner la page Ronaldo

C’est en effet ce que la BBC faisait savoir il y a peu. Certaines hautes figures de la direction de Manchester United estimerait que l’atmosphère délétère au sein du club mancunien serait partiellement due à la volonté de Cristiano Ronaldo de plier bagage. Que ce soit dans le réfectoire du club ou en dehors des terrains, Ronaldo n’adresserait même plus la parole à ses coéquipiers. Et cela pousserait les Red Devils à ouvrir la porte à un départ de Cristiano Ronaldo qui n’entre cependant pas dans les plans du PSG comme le10sport.com vous le révélait le 13 juillet. Même son de cloche pour Chelsea et le Bayern Munich, trois clubs pour lesquels Cristiano Ronaldo semblait prêt à s’engager cet été.

Ronaldo dit non au Sporting Lisbonne

À en croire les informations divulguées par CBS Sports ces dernières heures, il semblerait que Cristiano Ronaldo n’ait pas l’embarras du choix sur le marché des transferts. Certes, le Sporting Lisbonne formulerait un intérêt pour son ancien joueur que le club lisboète a formé. Cependant, Cristiano Ronaldo n’aurait nullement l’intention de rejoindre le Sporting.

Le Borussia Dortmund serait la dernière chance du Portugais sur le marché