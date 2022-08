Foot - Mercato - OM

OM : Longoria déjà sous pression pour sa nouvelle piste offensive

Publié le 18 août 2022 à 22h30 par Jules Kutos-Bertin

Si l’OM lutte toujours pour vendre certains de ses joueurs, Pablo Longoria s’active encore dans le sens des arrivées. Ruslan Malinovskyi, le milieu offensif de l’Atalanta Bergame, intéresse le club olympien qui pourrait inclure Cengiz Ünder dans le deal. Tottenham est également sur le coup, ce qui complique l’opération pour l’OM qui voulait garder ce dossier secret.

Et si l’OM venait réaliser un nouveau gros coup sur le marché des transferts après Alexis Sanchez ? Même si Pablo Longoria a priorisé les ventes, le président marseillais continue de garder un œil sur certaines opportunités, notamment offensivement. Après Sanchez et Luis Suarez, l’OM pourrait encore renforcer l’attaque d’Igor Tudor. Et une piste bien précise est à l’étude au sein du club olympien.

L’OM tente le coup Malinovskyi

D’après les informations de Fabrizio Romano, confirmées d’emblée par Gianluca Di Marzio, l’OM s’intéresserait à Ruslan Malinovskyi, le milieu offensif de l’Atalanta Bergame. L’international ukrainien est à la recherche d’un nouveau challenge et Pablo Longoria souhaiterait tenter sa chance. Cengiz Ünder, qui n’entre pas les plans d’Igor Tudor, pourrait être inclus dans la transaction. Les discussions auraient déjà démarré, même si elles sont encore loin d’aboutir. Cependant, la volonté des deux clubs est de trouver un accord au plus vite, de quoi donner confiance à l’OM. Auteur de plusieurs grosses saisons en Serie A, Malinovskyi fait partie des joueurs qui ont fait briller l’Atalanta sur le plan national mais aussi européen. A 29 ans, l’étranger lui fait de l’œil. Et il n’y a pas que l’OM…

Tottenham est également intéressé

Comme souvent sur ce type de dossier, l’OM ne sera pas seul. A en croire les informations du journal La Provence , Tottenham serait également intéressé par Ruslan Malinovskyi. En fin de contrat dans une saison, le milieu offensif de l’Atalanta Bergame pourrait aussi être attiré par le challenge du club londonien, surtout qu’il aura également l’opportunité d’y disputer la Ligue des Champions. Et niveau financier, l’OM ne devrait pas pouvoir rivaliser avec Tottenham qui a des moyens bien supérieurs.

