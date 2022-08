Foot - Mercato - OM

OM : Longoria se lance dans une énorme opération avec Ünder

Toujours à la recherche d’un défenseur central, l’OM n’a pas fini son mercato sur le plan offensif. Pablo Longoria se serait positionné sur Ruslan Malinovskyi, les discussions auraient déjà débuté avec l’Atalanta Bergame. Cengiz Ünder pourrait être inclus dans l’opération. Le dénouement est encore loin mais la volonté des deux clubs est de trouver un accord.

Le mercato de l’OM est encore loin d’être terminé. Après avoir officialisé l’arrivée d’Issa Kaboré, prêté par Manchester City, Pablo Longoria continue de scruter les opportunités. La piste Eric Bailly est explorée, un dossier capital puisque un nouveau défenseur central est attendu dans la cité phocéenne.

Présent ce jeudi en conférence de presse, Igor Tudor a fait un point sur cette priorité : « Il y a sûrement un défenseur qui va arriver. Après le reste on verra ». Au-delà d’un défenseur central, l’OM serait en pourparlers avec Ruslan Malinovskyi, le milieu offensif de l’Atalanta Bergame, assure Fabrizio Romano. A la recherche d’un nouveau challenge, l’international ukrainien pourrait être tenté, alors que l’OM négocie déjà avec le club italien.

Excl: Olympique Marseille are in talks to sign Ruslan Malinovskyi. Ukrainian midfielder wants a new challenge, as OM are negotiating with Atalanta and player side 🚨🔵🇺🇦 #OM #TeamOMCengiz Ünder can be included in the deal, as part of the negotiation - still in discussion. pic.twitter.com/75AQBsT6tK