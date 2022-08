Foot - Mercato - PSG

PSG : Le mercato totalement chamboulé par... Adrien Rabiot

Publié le 19 août 2022 à 12h30 par Quentin Guiton

Tout était enfin prêt pour le transfert de Leandro Paredes à la Juventus. Adrien Rabiot allait signer à Manchester United et permettre aux Bianconeri de finaliser la venue du milieu du PSG. Mais le transfert du Français a capoté. Et ce vendredi matin, la presse italienne confirme que ce non-départ a bien impacté le dossier Leandro Paredes…

Pas vraiment convaincant au PSG, Leandro Paredes ne sera pas retenu cet été. Avec les arrivées de Vitinha et Renato Sanches et en attendant celle du dernier milieu espéré par Luis Campos, l’Argentin voit logiquement sa place dans l’entrejeu parisien être fortement compromise. Ça tombe bien, la Juventus est revenue à la charge cet été et aurait même fait de Paredes sa priorité pour renforcer son milieu de terrain. Le joueur serait d’ailleurs déjà d’accord pour rejoindre l’Italie.

Mercato - PSG : Rendez-vous imminent pour la prolongation de Messi https://t.co/W1VG64fVjw pic.twitter.com/9Feh86Qb0e — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

La vente de Rabiot, la clé de l’opération Paredes

Seulement, le PSG et la Juventus ne sont toujours pas entendus. Le club de la capitale demanderait 20-25M€ alors que les Bianconeri ne voudraient que d’un prêt. Mais pour débloquer cette opération, les Turinois semblaient avoir enfin trouvé la solution : vendre Adrien Rabiot. Le Tricolore était d’ailleurs tout proche de signer à Manchester United. Ce dernier était même aperçu en Angleterre. Mais tout a capoté…

Le transfert de Rabiot tombe à l’eau

Alors que le départ d’Adrien Rabiot vers Manchester United semblait acté, il n’en sera finalement rien. La presse italienne a même dévoilé les raisons de cet échec. Ainsi, ce seraient les exigences salariales du clan du Français qui auraient condamné le transfert. Véronique Rabiot, mère et agent du joueur, aurait réclamé 40M€ sur quatre ans ! Ce qu’a donc formellement refusé Manchester United. D’ailleurs, la Juventus va avoir du mal à se débarrasser d'Adrien Rabiot cet été car Véronique Rabiot préférerait désormais attendre le 1er janvier prochain, date à partir de laquelle son fils pourrait négocier avec d’autres clubs.

L’opération Paredes bloquée par le départ avorté de Rabiot