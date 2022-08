Foot - Mercato - Real Madrid

Casemiro sur le départ, un gros nom ciblé pour le remplacer

Publié le 19 août 2022 à 08h35 par Jules Kutos-Bertin

Titulaire indiscutable dans le onze de Carlo Ancelotti, Casemiro intéresse fortement Manchester United. L’international brésilien est tenté par cette option et pourrait accepter de quitter le Real Madrid. Pour le remplacer, Florentino Pérez pense à Bruno Guimarães, le milieu de Newcastle, et a déjà contacté l’agent du joueur. Toutefois, les dirigeants anglais ne seront pas simples à convaincre.

Après une saison exceptionnelle, le Real Madrid vit un mercato plutôt tranquille. Si le club madrilène espérait boucler l’arrivée de Kylian Mbappé, sa prolongation au PSG dès le mois de mai a surpris tout le monde et a modifié tous les plans du Real. Pour autant, Florentino Pérez n’a pas tardé à s’activer derrière cet échec. Antonio Rüdiger est arrivé gratuitement alors que le Real Madrid a devancé le PSG dans le feuilleton Aurélien Tchouaméni. Deux belles réussites qui devaient quasiment boucler le mercato madrilène.

Casemiro intéresse Manchester United

Dans le sens des départs, il ne s’est rien passé ou presque. Seulement, à moins de deux semaines de la clôture du marché des transferts, le Real Madrid pourrait connaître un très gros départ. Joueur indispensable du dispositif de Carlo Ancelotti, Casemiro intéresse fortement Manchester United. Après un début de saison catastrophique, les Red Devils cherchent à tout prix un milieu de terrain, encore plus depuis l’échec du dossier Adrien Rabiot. Casemiro a tout du candidat idéal et les négociations ont d’ores et déjà démarré.

Il est ouvert à un départ du Real Madrid

D’après les informations de Relevo , le Real Madrid, qui souhaite conserver Casemiro, lui aurait tout de même accordé le droit de décider de son avenir après tous les services qu’il a rendus au club. Florentino Pérez a rencontré l’international brésilien ce mercredi au centre d’entraînement, ce dernier lui aurait avoué qu’il pourrait rejoindre Manchester United. Le club mancunien proposerait 60M€, un montant trop faible puisque le Real Madrid en attend 80, même si un terrain d’entente pourrait être trouvé autour de 70M€. Et pour la suite, Pérez a déjà tout prévu.

🚨💣 JUST IN: Real Madrid have contacted Bruno Guimarães’ agents. @ESPNBrasil — Madrid Zone (@theMadridZone) August 18, 2022

Bruno Guimarães, le remplaçant idéal ?