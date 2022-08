Foot - Mercato - PSG

PSG : La prochaine vente du mercato est bouclée

Publié le 19 août 2022 à 08h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 19 août 2022 à 08h19

Le PSG continue son opération dégraissage en coulisses ! Après Arnaud Kalimuendo et Thilo Kehrer ces derniers jours, Luis Campos a réglé les ultimes détails de la vente d’Eric Junior Dina-Ebimbe qui s’apprête à rallier l’Eintracht Francfort pour 6,5M€ avec un pourcentage à la revente.

Après s’être assez largement renforcé sur le marché des transferts (Vitinha, Ekitike, Mukiele, Sanches), le PSG cherche plus que jamais à vendre en cette période de mercato pour dégraisser son effectif et récupérer des liquidités. Et en attendant de régler certains dossiers brûlants du moment comme Keylor Navas à Naples, Leandro Paredes à la Juventus ou Idrissa Gueye à Everton, le prochain départ est ciblé.

Dina Ebimba va partir

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Eric Junior Dina-Ebimbe (21 ans) fait l’objet d’un intérêt prononcé de la part allemand de l'Eintracht Francfort depuis plusieurs semaines, et cet intérêt est sur le point de se concrétiser.

EXCLU @le10sport : Dina-Ebimbe (PSG) tout proche d'un transfert !✅Accord avec Francfort depuis plusieurs semaines✅Accord PSG/Francfort imminent...A lire à 22 h sur https://t.co/kK6q5fpgnp !#Mercato #PSG #Transfert — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 4, 2022

Le PSG et Francfort ont un accord