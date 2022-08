Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour ce transfert XXL de Campos, c'est terminé

En quête d’un nouveau défenseur central cet été, le PSG et Luis Campos ont jeté leur dévolu sur Milan Skriniar il y a quelques semaines déjà. Toutefois, le conseiller sportif parisien peine à faire entendre raison à l’Inter, qui ne semble pas déterminé à bouger de ses positions. D’ailleurs, le club de Serie A aurait pris la décision de le retenir.

Depuis de nombreuses semaines déjà, le PSG cherche à recruter un nouveau défenseur central droit. Le club de la capitale aimerait obtenir un joueur qui soit en mesure de concurrencer les éléments défensifs actuels. Dans cette optique, Luis Campos a rapidement jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Mais tout ne se passerait pas comme prévu pour le conseiller sportif parisien dans ce dossier. Alors que le Slovaque entre dans la dernière année de son contrat, l’Inter ne bouge pas de ses positions. Et alors que Luis Campos négocie tant bien que mal pour s’attacher les services du défenseur de 27 ans, les Nerazzurri auraient pris une décision radicale.

Selon Sky Sports et Fabrizio Romano, les décideurs de l'Inter, notamment Steven Zhang, auraient pris la décision de conserver Milan Skriniar cet été. Une décision définitive, qui met fin aux espoirs de Luis Campos dans ce dossier. Pourtant, le responsable du PSG avait tenté un ultime coup dans ce dossier.





Inter president Zhang has decided to keep Milan Škriniar. He’s no longer available on the market, Zhang told Inter board tonight as reported by @MatteoBarzaghi. 🚨🔵 #Inter



Inter turned down multiple bids but alwaus around €50m from PSG this summer. pic.twitter.com/JGZrr7HpHg