Foot - Mercato

Skriniar, Cherki, Casemiro… Toutes les infos mercato du 19 août

Publié le 19 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Le PSG propose 65M€ pour Skriniar, l'Inter en réclame 90M€

Le PSG est toujours autant déterminé à recruter Milan Skriniar ! À en croire les révélations de la Gazzetta dello Sport ce vendredi, une délégation parisienne se serait rendue à Milan pour formuler un offre de 60M€ + 5M€ de bonus à l'Inter, mais le club nerazzurro réclamerait au minimum 90M€ pour envisager un transfert de son défenseur slovaque de 27 ans. Une somme pour le moins conséquente, d'autant que Skriniar n'a plus qu'une seule année de contrat.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OL : Cherki a fini par prolonger

Alors que son contrat initial courait jusqu'en 2023 avec l'OL, Rayan Cherki (19 ans) va finalement fixer son avenir avec son club formateur ! Selon les révélations de L'EQUIPE , le jeune milieu offensif de 19 ans s'apprête à signer un nouveau bail de deux années supplémentaires + une autre année en option, mettant ainsi un terme au suspense autour de son avenir qui semblait jusqu'ici très incertain.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Real Madrid : Casemiro va rejoindre Manchester United

Casemiro vers Manchester United, ça brûle ! Le média anglais Manchester Evening News confirme un accord contractuel entre le milieu de terrain brésilien du Real Madrid et les Red Devils , et Casemiro va donc faire l'objet d'un transfert à hauteur de 65M€ + 5M€ de bonus.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Le départ de Dina Ebimbe est réglé

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport , Eric Junior Dina Ebimbe va quitter le PSG en direction de l'Eintracht Francfort ! RMC Sport annonce ce vendredi un accord entre les deux clubs pour le transfert du jeune milieu de terrain de 21 ans, qui va s'élever à 6,5M€ + un pourcentage à la revente. Le PSG continue donc plus que jamais son opération dégraissage.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Cavani a choisi Villarreal