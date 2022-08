Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Calvaire pour Luis Campos dans ce dossier XXL ?

Publié le 19 août 2022 à 10h00 par La rédaction

Malgré le recrutement de Nordi Mukiele durant cette fenêtre des transferts estivale, Luis Campos serait toujours à la recherche d’un dernier défenseur central pour le PSG. Cependant, le consultant sportif portugais pourrait se retrouver face à un énorme casse-tête, alors que sa piste principale, menant à Milan Skriniar, ne semble toujours pas avancer…

Luis Campos va encore avoir beaucoup de travail d’ici la fin du mercato. En effet, le nouveau consultant sportif du PSG serait en train de travailler au recrutement d’un nouveau défenseur central. Après le départ de Thilo Kehrer vers West Ham pour 12M€, une place a été libérée au sein de l’effectif pour accueillir un nouveau profil. Et les dirigeants parisiens seraient d’ores et déjà en train de plancher sur le dossier Milan Skriniar, qui semble être la priorité de Luis Campos…

Une nouvelle offre de 65M€ dégainée pour Milan Skriniar

Ainsi, comme révélé par la Gazzetta dello Sport, Luis Campos se serait déplacé à Milan afin de discuter du transfert du défenseur central de l’Inter Milan. Luis Campos aurait même soumis une offre aux Nerazzuri pour Milan Skriniar. Le Portugais était prêt à offrir 60M€, accompagnés de 5M€ de bonus. Une offre que les dirigeants de l’Inter auraient refusé, demandant une nouvelle fois une somme colossale pour laisser filer leur international slovaque…

Une somme monstrueuse demandée pour Milan Skriniar

Toujours selon le quotidien italien, les dirigeants de l’Inter Milan auraient ainsi fixé leur prix pour Milan Skriniar. Le PSG est prévenu : pour laisser filer l’international slovaque, l’Inter Milan devra recevoir « une somme monstrueuse » . Les Nerazzuri demanderaient ainsi 90M€ pour leur défenseur central. Luis Campos, qui en pincerait vraiment pour ce joueur, n’aurait pas abandonné la piste, et il semblerait toujours aussi déterminé à l’idée de le faire venir au PSG. Mais le Portugais se retrouve désormais face à un véritable casse-tête…

Luis Campos va devoir accélérer