PSG : Campos doit-il faire une folie pour le transfert de Bernardo?

Publié le 19 août 2022 à 08h00 par Arthur Montagne

Déjà actif sur le mercato avec l'arrivée de quatre nouveaux joueurs à savoir Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le PSG n'en a toutefois pas terminé avec son recrutement. Luis Campos rêve effectivement d'attirer Bernardo Silva, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais le PSG doit-il tout tenter pour recruter le joueur de Manchester City ?

Cet été, le PSG a décidé de changer ses plans sur le mercato. Fines les dépenses à outrance ou le recrutement de stars vieillissantes. C'est dans cette optique que Luis Campos a été nommé conseiller football du club de la capitale. Et rapidement, le dirigeant portugais s'est mis en quête de nouveaux joueurs à boucler l'arrivée des quatre recrues à savoir Vitinha qui a débarqué pour 41M€ en provenance du FC Porto tandis qu'Hugo Ekitike a été prêté par le Stade de Reims avec une option d'achat quasiment obligatoire. Par la suite, ce sont les transferts de Nordi Mukiele (RB Leipzig) et Renato Sanches (LOSC) qui ont débarqué sous la forme de transferts. Mais ce n'est pas encore terminé.

Bernardo Silva la priorité du PSG qui dégaine 80M€

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a lancé l'opération Bernardo Silva que Luis Campos connaît très bien. Et pour cause, c'est lui qui l'avait recruté à l'AS Monaco alors qu'il était encore inconnu du grand public lorsqu'il évoluait à Benfica. D'autre part, le nouveau dirigeant du PSG est très proche de Jorge Mendes, l'agent de l'international portugais. Les conditions semblent réunies pour un transfert, d'autant plus que, selon nos informations, le club de la capitale vient de dégainer une offre de 80M€ pour Bernardo Silva. Manchester City a repoussé cette proposition mais Luis Campos semble déterminé à recruter l'ancien Monégasque. Reste à savoir jusqu'où le PSG est prêt à aller.

🔥EXCLU @le10sport🔥➡️ Le PSG vient de dégainer une offre de 80 M€ pour Bernardo Silva !✅ Priorité du PSG d'ici le 31 août❌ Refus de Manchester City🔄 Bernardo Silva n'ira pas au clash pour son transfert#Mercato #PSG #bernardosilva https://t.co/4FnvP3x0I8 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 18, 2022

Comment jouer avec Bernardo Silva ?

Et si jamais Bernardo Silva venait à signer au PSG, comment pourrait-il s'immiscer dans le système de Christophe Galtier ? Très polyvalent, le Portugais est capable d'évoluer dans un rôle de relayeur ou de meneur de jeu axial ou légèrement excentré. Dans le 3-4-1-2 mis en place à Paris, il n'y a pas de place sur les côtés. Par conséquent, c'est dans l'axe qu'il faut regarder. Ainsi, Bernardo Silva pourrait par exemple prendre la place de Vitinha aux côtés de Marco Verratti. Une solution qui semble toutefois difficilement viable face à des adversaires capables de mettre un gros pressing ou qui conservent la possession. D'autant plus que Renato Sanches vient de signer et que Fabian Ruiz arrive. Par conséquent, Bernardo Silva pourrait évoluer un cran plus haut et alterne avec Lionel Messi dans le rôle de numéro 10, avant de succéder à La Pulga la saison prochaine. L'international portugais pourrait également offrir une solution supplémentaire à Christophe Galtier pour son secteur offensif car on peut aussi imaginer Bernardo Silva prendre la place de Neymar. L'ancien Monégasque, par sa polyvalence, offrirait donc une vraie solution à l'entraîneur du PSG.

