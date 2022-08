Foot - Mercato - PSG

PSG : La prochaine recrue bloquée par Keylor Navas ?

Publié le 19 août 2022 à 16h30 par La rédaction

Le PSG continue d’avancer sur plusieurs dossiers d’ici la fin du mois d’août. Parmi eux, on retrouve notamment la piste menant à Fabian Ruiz. Le milieu de terrain du Napoli serait tout proche de signer dans la capitale, mais cette opération semble pour le moment freinée par un certain Keylor Navas…

Luis Campos veut toujours renforcer le PSG cet été. Malgré les recrutements de Vitinha et Renato Sanches dans ce secteur de jeu, le Portugais souhaiterait incorporer un dernier milieu de terrain au sein du club de la capitale. Le nouveau consultant sportif parisien aurait jeté son dévolu sur un certain Fabian Ruiz, du Napoli. Un dossier qui serait tout proche d’être bouclé…

Fabian Ruiz - PSG, accord total

Ainsi, TuttoMercatoWeb annonce que le PSG et Fabian Ruiz auraient déjà un accord total sur les termes du contrat depuis une semaine. L’international espagnol devrait doubler son salaire en signant au PSG, et aurait pris cette décision afin de progresser dans sa carrière. En effet, le milieu de terrain du Napoli voudrait jouer les premiers rôles en Ligue des Champions, et se faire voir dans une grande écurie européenne, à quelques mois du début de la Coupe du Monde au Qatar. Par ailleurs, l’offre du PSG pour Fabian Ruiz, estimée aux alentours de 20M€ hors bonus, aurait convaincu les dirigeants napolitains de laisser filer leur joueur, sous contrat jusqu’en 2023 avec le club italien. Cependant, quelque chose coince au moment de finaliser ce dossier…

Transferts - PSG : Galtier annonce la couleur pour la suite du mercato https://t.co/xsxP72h2zI pic.twitter.com/mGo25JYlku — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

Keylor Navas, un frein à la venue de Fabian Ruiz ?

En effet, TuttoMercatoWeb affirme que le dossier Keylor Navas serait actuellement en train de freiner le départ de Fabian Ruiz au PSG. En effet, les dirigeants napolitains seraient en train de discuter pour l’arrivée du gardien parisien, qui ne se satisferait pas de sa situation de numéro 2 au sein de l’équipe de la capitale. Des négociations seraient toujours en cours autour d’une contribution salariale du PSG, en raison des émoluments élevés de Keylor Navas (environ 9M€).

Keylor Navas, une opération en parallèle

Cependant, même si ces négociations tardent à se concrétiser, le dossier Fabian Ruiz serait indépendant de celui de Keylor Navas. En effet, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, aurait bien insisté sur ce point : il aurait souhaité, dès le départ, que les négociations pour faire venir le gardien du PSG se déroulent en parallèle de celles menant le milieu de terrain du Napoli vers la capitale française. Ainsi, quoi qu’il advienne dans les discussions autour de Keylor Navas, Fabian Ruiz devrait bel et bien rejoindre le Paris Saint-Germain d’ici la fin du mercato estival. La patience semble donc être de mise…