Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle confirmation dans dossier chaud de Longoria

Publié le 19 août 2022 à 13h10 par La rédaction

Toujours à la recherche de bons coups sur le marché des transferts, Pablo Longoria travaillerait actuellement sur plusieurs départs afin de libérer de la place dans l’effectif marseillais. Très apprécié par Jorge Sampaoli la saison dernière, Cengiz Ünder pourrait bien faire ses bagages et quitter l’OM…

Le marché des transferts promet d’être encore agité à l’OM. Après avoir bouclé l’arrivée de plusieurs joueurs ces derniers jours, notamment Issa Kaboré, Pablo Longoria travaillerait désormais sur un départ : celui de Cengiz Ünder. Peu adapté au nouveau système de jeu d’Igor Tudor, le Turc pourrait avoir une porte de sortie, alors que l’Atalanta serait intéressé par son profil. Mais Pablo Longoria pourrait bien perdre une jolie somme dans ce dossier…

Mercato - OM : Longoria est en feu, un coéquipier de Cristiano Ronaldo arrive https://t.co/A5tZSOmKnX pic.twitter.com/WVQUxXJNCG — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

De l’argent à l’AS Roma pour le transfert de Cengiz Ünder ?

Ainsi, comme révélé par Il Messaggero ce vendredi, l’AS Roma détiendrait toujours 20% du montant d’une potentielle revente de Cengiz Ünder. Les Giallorossi pourraient donc toucher une belle somme en cas de départ de l’international turc de l’OM. Un montant qui ne devrait pas faire les affaires de Pablo Longoria, toujours à la recherche de liquidités pour le club phocéen…

Un échange Malinovskyi - Ünder ?

Ainsi, Cengiz Ünder serait lié à l’opération Ruslan Malinovskyi. En effet, le milieu de terrain ukrainien de l’Atalanta Bergame intéresserait beaucoup Pablo Longoria, qui pourrait tenter de faire partir son international turc dans l’autre sens, en direction de la Dea . L’Olympique de Marseille dégraisserait donc son effectif, et en profiterait aussi pour se renforcer…

Intertitre 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.