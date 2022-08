Foot - Mercato - OM

OM : Depuis son arrivée, Longoria a fait des folies sur le mercato

Publié le 19 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Arrivé à l'OM en tant que directeur du football en 2020 pour remplacer Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria n'aura pas mis longtemps à gravir les échelons à Marseille puisque quelques mois plus tard, l'Espagnol récupère finalement le poste de président du club phocéen à la place de Jacques-Henri Eyraud. Et Pablo Longoria n'aura pas lésiné sur les dépenses depuis sa prise de fonction. Le 10 Sport vous propose de découvrir ses 5 recrues les plus chers.

5) Leonardo Balerdi - Borussia Dortmund - 11M€

Dès son arrivée à l'OM Pablo Longoria va se distinguer avec sa spécialité, à savoir les prêts avec option d'achat. En effet, en 2020, celui qui est encore directeur du football du club phocéen, attire Leonardo Balerdi pour lequel le Borussia Dortmund avait déboursé 15M€. Et malgré une première saison mitigée, l'OM va lever son option d'achat estimée à 11M€. Mais depuis l'arrivée d'Igor Tudor, l'Argentin semble être poussé au départ puisque l'OM a multiplié les recrues au poste de défenseur central.

4) Jordan Veretout - AS Roma - 11M€

Cette fois-ci, il s'agit d'un transfert sec. En quête de renforts dans l'entrejeu après le départ de Boubacar Kamara, qui a rejoint Aston Villa libre de tout contrat, l'OM mise ainsi sur Jordan Veretout, arrivé en fin de cycle à l'AS Roma. Pour le transfert de l'international français, le club phocéen va débourser 11M€. L'ancien Nantais va ainsi concurrencer Valentin Rongier et Mattéo Guendouzi dans l'entrejeu d'Igor Tudor.

3) Mattéo Guendouzi - Arsenal - 11M€

Et justement, Mattéo Guendouzi fait également partie des recrues les plus chères bouclées par Pablo Longoria. En effet, le milieu de terrain d'Arsenal avait été prêté durant l'été 2021 avec une option d'achat quasiment obligatoire puisque la condition pour qu'elle soit levée était le maintien de l'OM en Ligue 1. Une condition évidemment atteinte et sans problème et Mattéo Guendouzi, après une très belle saison qui l'a vu célébrer sa première sélection en équipe de France, s'est engagé définitivement à l'OM pour environ 11M€.

Une année incroyable, gravée à jamais... Merci pour tout ! pic.twitter.com/pZNbxHTEKo — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) June 1, 2022

2) Pau Lopez - AS Roma - 12M€

Même cas de figure pour Pau Lopez. En 2021, Jorge Sampaoli souhaite attirer un nouveau portier pour concurrencer Steve Mandanda. Pablo Longoria obtient donc le prêt du gardien espagnol en provenance de l'AS Roma et il fera plus qu'être un simple numéro 1 bis comme attendu. Pau Lopez sera effectivement titulaire quasiment toute la saison ce qui aura pour conséquence d'activer son option d'achat qui devenait automatique une fois qu'il aurait disputé 20 rencontres. Un total atteint très rapidement et l'OM a donc déboursé 12M€ pour recruter définitivement Pau Lopez, précipitant dans le même temps le départ de Steve Mandanda vers le Stade Rennais.

1) Gerson - Flamengo - 20M€

Mais la recrue la plus chère de Pablo Longoria à l'OM est bien Gerson. En effet, en 2021, quelques semaines après sa nomination sur le banc marseillais, Jorge Sampaoli réclame le transfert du milieu de terrain de Flamengo qu'il a vu évoluer de près dans le championnat brésilien. Bien décidé à satisfaire son entraîneur, Pablo Longoria n'hésite donc pas à débourser 20M€ pour recruter Gerson qui devient par la même occasion le troisième joueur le plus cher de l'histoire derrière Dimitri Payet et Kevin Strootman.