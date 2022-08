Foot - Mercato - OM

OM : Longoria a un gros projet pour la fin du mercato

Publié le 18 août 2022 à 09h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM enchaine les recrues depuis le début du mercato, Pablo Longoria cherche désormais à dégraisser une partie de son effectif, principalement en attaque. Et en plus de Bamba Dieng qui fait l’objet de nombreux intérêts, Arkadiusz Milik se retrouve également poussé vers la sortie.

En plus du retour de prêt de Samuel Gigot, l’OM a enchainé les recrues depuis le début du mercato estival avec Isaak Touré, Christopher Mbemba, Luis Suarez, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Alexis Sanchez et Isaa Kabore. Dix nouveaux renforts pour l’équipe d’Igor Tudor, mais qui ont créé un embouteillage dans le secteur offensif, et l’OM compte trop d’attaquants dans ses rangs. Longoria cherche donc à vendre…

Dieng poussé vers la sortie

Depuis le début du mercato, le nom qui est principalement revenu à cet effet est celui de Bamba Dieng. L’attaquant sénégalais, qui a explosé la saison passée sous les ordres de Jorge Sampaoli, a été annoncé sur les tablettes de Newcastle, Fribourg, ,Lorient ou encore l’OGC Nice, et la direction de l’OM espère pouvoir récupérer environ 20M€ avec son éventuelle vente. Problème : Dieng semble bien déterminé à continuer l’aventure à l’OM, ce qui complique son départ. Mais il n’est pas le seul concerné…

L’OM envisage également un départ de Milik

En effet, comme l’annonce L’EQUIPE dans ses colonnes du jour, Arkadiusz Milik se retrouve dans le même cas de figure et l’OM fait désormais tout pour revendre son buteur polonais, sous contrat jusqu’en 2025. Son profil a été proposé à la Juventus Turin qui a finalement préféré Memphis Depay, et le Borussia Dortmund ainsi que le FC Valence sont également venus aux nouvelles pour Milik. Sans suite, puisque l’OM réclame 20M€. Et de son côté, comme Dieng, l’ancien buteur de Naples envisage son avenir à Marseille.

Tudor compte sur Milik