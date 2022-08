Foot - Mercato - OM

OM : Un transfert est attendu, Longoria fait un incroyable forcing

Publié le 18 août 2022 à 02h00 par Arthur Montagne

Cet été, l'OM s'est montré très actif en recrutant déjà plusieurs nouveaux joueurs. Désormais, Pablo Longoria veut vendre, et cela commence par Bamba Dieng, clairement poussé au départ par le club marseillais qui ne compte plus sur le Sénégalais pour lequel un transfert est attendu.

Comme l'année dernière, Pablo Longoria est hyper actif sur le mercato. Avec un nouvel entraîneur, le président de l'OM a tenté de répondre à ses attentes avec l'arrivée de huit nouveaux joueurs à savoir Ruben Blanco, Chancel Mbemba, Isaak Touré, Jordan Veretout, Nuno Tavares, Jonathan Clauss, Luis Suarez et Alexis Sanchez. Mais Frank McCourt espère désormais que l'OM réussisse à vendre pour renflouer les caisses du club. Dans cette optique, Bamba Dieng est clairement identifié comme le principal joueur à vendre alors que seuls Lucas Perrin (1,5M€, Strasbourg) et Luan Peres (5M€, Fenerbahçe) ont été cédés jusque-là.

Longoria tente tout pour se séparer de Dieng

Et selon les informations de Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC , Pablo Longoria veut vraiment céder Bamba Dieng. « Je pense simplement que l'OM veut vendre Bamba Dieng et que ce n'est pas une question d'argent ou de prolongation de contrat. Depuis un an, la direction le considère plus comme une valeur marchande que comme un joueur. C'est normal que le joueur se soit un peu vexé. Apparemment, il ne convainc pas Igor Tudor à l'entrainement. Je pense qu'il y a quand même un peu de bluff dans cette déclaration. On connaît tous l'histoire lorsqu'un club veut se séparer de quelqu'un et parfois, on invoque certaines raisons. Je ne prends pas parti ni pour l'OM ni pour Dieng, mais ce n'est pas une question d'argent », assurait-il à Rothen S'enflamme .

L'OGC Nice veut Dieng

Reste désormais à trouver un club susceptible d'accueillir Bamba Dieng et Lucien Favre lui ouvrait récemment la porte : « C'est un joueur qui prend l'espace, il va vite. Je sais que, comme tous les jeunes qu'on a pris et qu'on prendra peut-être... il y a du travail, un gros travail. Mais on verra. Il faut trouver des solutions . » Selon Mohamed Toubache-Ter, l'OGC Nice pourrait même dégainer une offre de 10M€ + bonus pour l'attaquant de l'OM.

Plusieurs clubs dans le coup pour un transfert

D'autres clubs seraient intéressés, à l'image du FC Lorient, mais les Merlus ne semblent pas en mesure de boucler un transfert de Bamba Dieng. L'idée serait plutôt un prêt, ce qui ne conviendra pas à l'OM, qui cherche à vendre son attaquant. Dans cette optique, la solution pourrait venir de la Premier League, où plusieurs formations seraient intéressées.