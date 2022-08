Foot - Mercato - PSG

Galtier en dit plus sur le rôle d’Antero Henrique

Publié le 19 août 2022 à 14h45 par Quentin Guiton

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a été questionné sur plusieurs sujets. Le coach du PSG a bien entendu été amené à parler du mercato, dans le sens des arrivées comme des départs. D’ailleurs, l’entraineur français en a dit plus sur le rôle d’Antero Henrique au sein du club de la capitale…

Après un début de saison canon, le PSG enchaine dimanche avec un déplacement à Lille. Si tout va bien au niveau sportif, le club de la capitale a été secoué par une nouvelle polémique, un nouveau « penaltygate » entre Neymar et Kylian Mbappé cette fois-ci. En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a donc été interrogé à ce sujet, mais pas que.

Transferts - PSG : Le mercato totalement chamboulé par... Adrien Rabiot https://t.co/zt012MNk8p pic.twitter.com/59J3RGFwQ7 — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

Le PSG doit encore vendre

En effet, un autre sujet brûlant au PSG est la vente des joueurs, le dégraissage de l’effectif. En effet, si les Parisiens ont déjà réussi à se séparer de Georginio Wijnaldum et Thilo Kehrer entre autres, il reste encore de nombreux joueurs à faire partir. On pense notamment à Mauro Icardi, Leandro Paredes, Abdou Diallo, Keylor Navas, Idrissa Gueye ou encore Ander Herrera. Et le mercato fermera ses portes le 31 août à minuit...

« On compte sur lui pour vendre ces joueurs »