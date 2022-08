Foot - Mercato - PSG

C'est confirmé, Campos tente un coup XXL sur le mercato

Publié le 19 août 2022 à 19h45 par Pierrick Levallet

Malgré les arrivées de Renato Sanches et de Vitinha, le PSG cherche toujours à renforcer son entrejeu cet été. Luis Campos poursuit donc son travail sur le marché des transferts et a un grand rêve pour cet été. Le conseiller sportif parisien veut faire venir Bernardo Silva dans la capitale comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Et cette possibilité ne daterait clairement pas d’hier.

Après Renato Sanches et Vitinha, le PSG cherche toujours à renforcer son milieu de terrain. Luis Campos poursuivrait donc toujours ses efforts sur le marché des transferts. Depuis quelques jours, le conseiller sportif parisien travaille sur une éventuelle arrivée de Fabian Ruiz chez les champions de France. Mais Luis Campos a un autre rêve pour ce mercato : faire venir Bernardo Silva dans la capitale comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Et cette idée ne date visiblement pas d’hier.

Campos envisageait d’arriver au PSG avec Bernardo Silva

Comme le confirme L’Equipe , Luis Campos avait déjà évoqué la possibilité de rejoindre le PSG avec Bernardo Silva. Les deux hommes se connaissent puisque c’est l’actuel conseiller sportif parisien qui avait fait venir l’international portugais à l’AS Monaco en 2014. Ils n’auraient pas rompu les liens depuis cette époque.

Le PSG propose 80M€ pour Bernardo Silva

Aujourd’hui, le PSG est toujours dans la course pour Bernardo Silva. Selon nos informations, Luis Campos a proposé la somme de 80M€ à Manchester City. Mais le club de la capitale doit maintenant lutter avec le FC Barcelone - intéressé par le joueur - et Manchester City, qui semble déterminé à le conserver cet été. Affaire à suivre...