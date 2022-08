Foot - Mercato

L’OGC Nice a enfin la réponse pour Edinson Cavani

Publié le 19 août 2022 à 11h15 par La rédaction

Désormais libre de tout contrat après la fin de son bail à Manchester United, Edinson Cavani était à la recherche d’un dernier challenge. L’OGC Nice aurait notamment montré son intérêt pour l’attaquant uruguayen. Et l’ancien buteur du PSG aurait enfin prix une grosse décision concernant son avenir…

Et si Edinson Cavani revenait en Ligue 1 ? Après un passage de 7 ans au sein du PSG, l’attaquant uruguayen était parti en octobre 2020 du côté de Manchester United. Cependant, cette aventure s’est terminée le 30 Juin dernier, et depuis, Edinson Cavani n’a toujours pas retrouvé de chaussure à son pied. Ces dernières semaines, un retour en France, du côté de l’OGC Nice, avait été évoqué. Et les Aiglons sont désormais fixés dans cette affaire…

Edinson Cavani, direction Villarreal ?

Ainsi, comme révélé par El Chiringuito , Edinson Cavani aurait trouvé son futur club. En effet, l’Uruguayen aurait trouvé un accord avec Villarreal. L’ancien du PSG retrouvait ainsi l’un de ses anciens entraîneur auprès du sous-marin jaune, en la personne d’Unai Emery. L’accord aurait déjà été trouvé entre le demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions et Edinson Cavani.

EXCLU - Mercato : Benjamin Pavard a recalé... Manchester United ! https://t.co/cBBZ7MhO2j pic.twitter.com/6ZTNI2zz3M — le10sport (@le10sport) August 18, 2022

Edinson Cavani aurait refusé Nice et Valence