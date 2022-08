Mercato

L'avenir d'Edinson Cavani toujours pas décidé

Publié le 17 août 2022 à 18h30 par Quentin Guiton

Cet été, Edinson Cavani a vu son contrat se terminer avec Manchester United. Désormais sans club, l’Uruguayen cherche preneur. Plusieurs écuries seraient d’ailleurs sur ses traces, dont l’OGC Nice. Cependant, El Matador préférerait découvrir un autre pays, à savoir l’Espagne. Mais là encore, la légende du PSG ne saurait toujours pas vers quelle équipe se diriger…

Après avoir écrit sa légende au PSG, Edinson Cavani était parti découvrir la Premier League du côté de Manchester United. Mais cet été, l’attaquant uruguayen a vu son contrat se terminer avec les Red Devils et n’a pas prolongé. Sans club, Cavani cherche donc actuellement une équipe preneuse. Ça tombe bien, El Matador aurait de nombreux courtisans…

L’OGC Nice veut Cavani, lui préfère l’Espagne…

Dans la liste des prétendants de Cavani, on trouvait notamment l’OGC Nice ! En quête d’un buteur, le club azuréen aurait fait du Matador son grand rêve. Lucien Favre et Dante avaient même confirmé l’intérêt niçois récemment. Un incroyable retour en Ligue 1 pour la légende du PSG pouvait donc être possible ! Seulement, selon Foot Mercato , Edinson Cavani aurait recalé l’OGC Nice. Après l’Italie, la France et l’Angleterre, le buteur uruguayen voudrait découvrir un nouveau pays, et plus précisément l’Espagne.

Duel espagnol pour Cavani ?

Et toujours selon les informations de Foot Mercato , Edinson Cavani était même tout proche de rejoindre Villarreal où il pouvait retrouver son ancien coach au PSG Unai Emery. Mais ce mercredi, El Chiringuito TV révélait que si Cavani se dirigeait effectivement vers la Liga, ce serait désormais le FC Valence l'équipe la mieux placée pour le récupérer. Le journaliste Nicolas Vilas Boas relayait d’ailleurs les propos de Juan Roman Riquelme (vice-président de Boca Juniors) par rapport à l’avenir de Cavani : « Cavani a été très clair avec moi. Il m'a dit qu’il s'était mis d'accord avec Villarreal ou avec je ne sais quelle autre équipe. » Ainsi, El Matador se dirigerait bien vers l’Espagne, mais le choix de sa destination se jouerait toujours.

