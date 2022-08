Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid: Agacé, Casemiro a tranché pour son transfert

Publié le 17 août 2022 à 17h35 par Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs du Real Madrid ces dernières saisons, Casemiro aurait tapé dans l'oeil de Manchester United. Déterminé à s'offrir les services de l'international brésilien cet été, les Red Devils seraient prêts à lancer une offensive à hauteur de 80M€. De son côté, Casemiro serait séduit par l'idée de rejoindre le club emmené par Erik ten Hag, car il pourrait doubler son salaire et parce qu'il serait affecté par certaines décisions du Real Madrid.

Depuis le début du mercato estival, le Real Madrid a vu plusieurs joueurs prendre le large. En effet, Carlo Ancelotti a laissé filer à la fois Marcelo, Gareth Bale et Isco librement et gratuitement à la fin de leur contrat le 30 juin. De surcroit, le coach du Real Madrid s'est débarrassé de Takefusa Kubo, Luka Jovic et de Borja Mayoral, entre autres. Et alors que seuls Aurélien Tchouameni et Antonio Rüdiger ont rejoint les rangs de la Maison-Blanche cet été, Carlo Ancelotti pourrait voir un autre joueur faire ses valises pour rejoindre un nouveau club. Et cette fois, il s'agirait d'un cadre de l'équipe : Casemiro.

Manchester United veut offrir 80M€ au Real Madrid pour Casemiro

Alors que Paul Pogba est parti librement et gratuitement à la Juventus, Manchester United serait en quête de son digne successeur au milieu de terrain. Et il semblerait qu'Erik ten Hag ait décidé de miser sur Casemiro. En effet, le coach des Red Devils serait un grand fan de Casemiro. Ainsi, il voudrait à tout prix boucler son transfert lors de ce mercato estival. A tel point que la direction de Manchester United pourrait payer le prix fort pour exaucer le souhait de son technicien.

Casemiro tenté par l'offre XXL de Manchester United

Selon les informations de Relevo , divulguées ce mercredi après-midi, Manchester United serait déterminé à recruter Casemiro lors de cette fenêtre de transferts. Pour se donner les moyens de leurs ambitions et faire plier le Real Madrid, les Red Devils seraient prêts à débourser environ 80M€. Mais que pense Casemiro d'un transfert à Manchester United ?

Agacé par des décisions du Real Madrid, Casemiro est en réflexion