Longoria a donné son accord pour boucler un nouveau départ

Publié le 17 août 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria estimerait qu’aucun des cadres de Jorge Sampaoli la saison passée serait intouchable, y compris Cengiz Ünder. Bien qu’il soit utilisé par Igor Tudor, contrairement à Bamba Dieng et Jordan Amavi également annoncés sur le départ, Ünder pourrait rapidement plier bagage pour Galatasaray.

Pablo Longoria a bouclé ce mercredi la dixième recrue de son mercato estival. En effet, Issa Kaboré a déposé ses valises à Marseille en provenance de Manchester City sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 20M€. Mais qu’en est-il des départs ?

Pablo Longoria a déjà bien dégraissé le groupe d’Igor Tudor

Depuis le début du mercato estival, Pablo Longoria a vu onze joueurs plier bagage. En effet, Luan Peres, Lucas Perrin, Steve Mandanda, Alvaro Gonzalez, Boubacar Kamara, Nemanja Radonjic, Luis Henrique, William Saliba, Pol Lirola, Amine Harit et Konrad de la Fuente s’en sont allés vers d’autres destinations pour se lancer de nouvelles aventures. N’entrant pas dans les plans d’Igor Tudor, Bamba Dieng et Jordan Amavi seraient susceptibles d’eux aussi prendre leur envol avant la clôture du mercato.

Ünder, pas à l’abri d’un départ

Et cela concernant également Cengiz Ünder. Pourtant apparu comme un élément fort de Jorge Sampaoli la saison dernière, l’international turc ne semble pas vraiment intouchable, en atteste son remplacement dès la mi-temps dimanche soir face à Brest (1-1). Les cadres de Sampaoli ne bénéficieraient pas pour autant d’un traitement de faveur pour services rendus et tout repartirait à zéro. Et lors d'une prise de parole en privé après les clashs entre les joueurs et Igor Tudor à l'entraînement, L'Équipe a dernièrement révélé que Pablo Longoria aurait poussé un coup de gueule devant le vestiaire. Le président de l'OM aurait laissé entendre qu'il apportait son soutien à 100% à Tudor et que pour ceux qui n'étaient pas contents de la méthode du technicien croate, un transfert pourrait avoir lieu avant la clôture du mercato estival. Un départ d’Ünder de l’OM ? À ce jour, ce serait tout sauf utopique.

🔥ÖZEL I Marsilya, Galatasaray'ın Cengiz Ünder için yaptığı 1 yıllık kiralama teklifine sıcak baktı.🗨️ Eğer Galatasaray, Cengiz Ünder'i iknar ederse bu transfer gerçekleşir. ⏳ — Erdal Bozkurt (@erdalbozkurt25) August 17, 2022

L’OM aurait accepté l’offre de prêt de Galatasaray pour Ünder