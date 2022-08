Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Une piste confirmée pour Mauro Icardi

Publié le 17 août 2022 à 16h10 par La rédaction

Placé dans la liste des indésirables du PSG, Mauro Icardi ferait partie de la short-list établie par Galatasaray. Pour autant, le club turc s’intéresse aussi à Andréa Belotti, qui attend qu’une place se libère à la Roma.

Alors que Mauro Icardi est poussé vers la sortie et le nombre d’offres pour l’attaquant argentin est limité. Monza a été évoqué comme un courtisan crédible pour l'international argentin, mais cette option a finalement été écartée. Et ces derniers jours, il a également été question d'un intérêt de Galatasaray pour le numéro 9 du PSG.

Galatasaray est bien là, Belotti en plan B

Dans les colonnes du jour, le Corriere Della Serra confirme l'intérêt de Galatasaray pour Mauro Icardi et indique également que le club turc s’intéresse au profil d’Andréa Belotti. De son côté, le buteur italien souhaite rejoindre l’AS Roma et attend qu’une place se libère dans l’attaque romaine.

Séville en embuscade...

Pour rappel, la Cadena Ser a annoncé que le profil de Mauro Icardi aurait été proposé au FC Séville, qui s'avère donc être un nouveau point de chute potentiel pour le buteur argentin dont le contrat court jusqu'en 2024 au PSG.