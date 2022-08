Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour le transfert de Mauro Icardi

Publié le 17 août 2022 à 08h35 par Amadou Diawara

Placé dans la liste des indésirables du PSG, Mauro Icardi serait suivi de près par Galatasaray. En effet, le club turc aurait discuté avec Wanda Nara, l'agent du joueur, la semaine dernière. Toutefois, le transfert de Mauro Icardi vers Galatasaray ne devrait pas se concrétiser, et ce, parce que l'Argentin aurait des revendications salariales trop élevées.

Pas du tout dans son assiette ces derniers mois, Mauro Icardi est devenu indésirable au PSG. En effet, Christophe Galtier - qui vient de poser ses valises à Paris - ne compte pas sur le buteur argentin cette saison. Ainsi, le nouveau coach du PSG a envoyé Mauro Icardi dans le deuxième groupe d'entrainement du club. Un groupe composé de jeunes joueurs et d'éléments indésirables qu'il faut vendre en priorité, et l'Argentin fait partie de cette seconde catégorie.

Galatasaray n'a pas oublié Mauro Icardi

Alors que Christophe Galtier ne veut plus de Mauro Icardi, Luis Campos s'activerait pour lui trouver un nouveau point de chute. Et à en croire la Gazzetta dello Sport , le conseiller football du PSG aurait fixé ses conditions pour le transfert de Mauro Icardi. En effet, Luis Campos aimerait boucler un prêt avec une obligation d'achat à hauteur de 20-25M€. Une clause qui serait négociable. Malgré tout, le PSG n'aurait pas reçu la moindre offre concrète pour Mauro Icardi, et ce, même si plusieurs clubs seraient sur ses rangs.

Galatasaray a contacté Wanda Nara la semaine dernière

Conscients de la situation de Mauro Icardi, plusieurs clubs auraient inscrit son nom sur leurs tablettes en vue d'un transfert cet été. En effet, comme l'a indiqué la Gazzetta dello Sport , Galatasaray garderait toujours un oeil sur le buteur du PSG. D'ailleurs, le club turc aurait déjà avancé ses premiers pions pour devancer ses concurrents. Si Monza aurait tiré un trait sur Mauro Icardi à cause de son salaire XXL avoisinant les 10M€ annuels, Fenerbahçe serait prêt à batailler avec Galatasaray pour le transfert de l'Argentin.

Mauro Icardi trop gourmand pour Galatasaray ?