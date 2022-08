Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça se bouscule en coulisses pour le transfert d'Icardi

Publié le 16 août 2022 à 19h35 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Mauro Icardi est plus que jamais poussé vers la sortie par sa direction. Alors que Luis Campos aimerait boucler un prêt avec une obligation d'achat de 20-25M€, le buteur argentin pourrait poser ses valises en Turquie cet été. En effet, Galatasaray et Fenerbahçe se disputeraient actuellement le recrutement de Mauro Icardi.

Tout juste arrivé au PSG, Christophe Galtier a déjà pris des mesures drastiques. Comme il l'a expliqué lui-même, le nouveau coach parisien veut travailler avec un groupe qui n'est pas trop garni. Par conséquent, Christophe Galtier a mis en place un deuxième groupe d'entrainement avec les jeunes joueurs du PSG et les indésirables du club à vendre en priorité. Et au fil des semaines, l'ancien entraineur de l'OGC Nice a mis à l'écart de nombreux joueurs, et ce, en fonction des nouvelles arrivées à Paris : Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Rafinha, Georginio Wijnaldum (avant son départ à l'AS Rome), Julian Draxler, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Eric Junior Dina Ebimbe et Mauro Icardi.

Transferts - PSG : Campos dicte ses conditions pour la fin du mercato https://t.co/abgQFkT3l6 pic.twitter.com/8MT2y1evqq — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Galatasaray a bougé ses pions pour Mauro Icardi

En ce qui concerne Mauro Icardi, il serait plus que jamais poussé vers la sortie par le PSG. Alors que le buteur argentin n'est plus du tout à son meilleur niveau depuis plusieurs mois, Luis Campos serait au travail pour lui trouver un nouveau club. Et il aurait d'ores et déjà fixé ses exigences pour boucler son départ.

Mauro Icardi prêt à dire «oui» à Galatasaray ?

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , Luis Campos aimerait négocier un prêt avec obligation d'achat à hauteur de 20-25M€ pour Mauro Icardi. Et la clause serait négociable. Toutefois, le conseiller football du PSG n'aurait toujours pas reçu de proposition concrète pour Mauro Icardi, même si ce dernier aurait la cote sur le marché, particulièrement en Turquie.

Fenerbahçe également dans le coup pour Mauro Icardi ?