PSG : Le mercato de Mauro Icardi est totalement relancé

Publié le 16 août 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Au placard au PSG, Christophe Galtier ayant ouvertement fait part de son désir de le voir partir pour son bien, Mauro Icardi a vu la porte de Monza se fermer et là ses espoirs de retrouver la Lombardie s’envoler. Pour autant, Manchester United tendrait la main à l’attaquant argentin.

L’avenir de Mauro Icardi semble s’écrire partout, sauf au PSG. Bien qu’il soit sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, l’attaquant argentin n’entre plus dans les plans du staff technique de Christophe Galtier, comme ce fut déjà le cas avec Mauricio Pochettino avant lui.

Christophe Galtier pousse Mauro Icardi vers la sortie

D’ailleurs, l’entraîneur du PSG ne se cachait pas du fait qu’il fallait impérativement qu’Icardi trouve un point de chute pour le bien de sa carrière lors d’une conférence de presse la semaine dernière. « Son absence était lié à un choix purement sportif. J'ai vu Mauro en début de semaine pour lui expliquer que j'allais restreindre le groupe et que je ne pouvais pas jouer avec 25 joueurs de champ, ce n'est pas possible. Le club travaille en étroite collaboration avec lui pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons. Je pense qu'il est important pour lui qu'il se relance » . Voici le message clair que Christophe Galtier a lâché lors du point presse en question.

Monza ferme la porte à double tour pour Mauro Icardi

Et maintenant ? Pendant un certain temps, il a été question d’un intérêt de Monza pour Mauro Icardi. Un challenge qui aurait tout pour plaire au clan Icardi, à savoir un retour en Serie A et qui plus est en Lombardie pour le joueur et la possibilité pour sa conjointe et représentante Wanda Nara d’avoir à nouveau du temps à l’antenne pour Mediaset . Cependant, le mercato du promu de Serie A est déjà terminé dans le sens des arrivées comme le président Silvio Berlusconi l’a fait savoir à Sky Sport. « Nous avons déjà acheté 13 joueurs et je le sais très bien, puisque c’est moi qui paie ! Ça suffit, nous n’allons pas faire plus. On avait peut-être un autre coup, mais il est parti en fumée ».



L’administrateur délégué de Monza, en la personne d’Adriano Gallieni, est sur la même longueur d’onde que le président du club lombard, en attestent ses propos tenus à DAZN . « Nous n’allons pas signer Mauro Icardi, vous pouvez vous souvenir de mes paroles. Pas question, nous ne le signons pas ».

