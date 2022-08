Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi a choisi sa prochaine destination

Publié le 15 août 2022 à 10h45 par Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi aurait été approché par Manchester United pour un transfert lors de ce mercato estival. Et le buteur argentin serait ouvert à l'idée de rejoindre les Red Devils d'ici la fin du marché. Reste à savoir si le PSG trouvera un accord final avec le club emmené par Erik ten Hag.

En plus de renforcer l'effectif du PSG, Luis Campos travaillerait d'arrache-pied pour dégraisser le groupe de Christophe Galtier. Alors que le coach parisien ne voudrait plus de Mauro Icardi, le conseiller football du club rouge et bleu aurait peut-être déjà trouvé une solution pour s'en débarrasser.

Manchester United a approché le clan Mauro Icardi

D'après les informations de Get French Football News , Manchester United serait prêt à rendre un précieux service au PSG en lui chipant Mauro Icardi. D'ailleurs, les Red Devils seraient déjà passés à l'action sur ce dossier, puisqu'ils auraient sondé le clan du joueur pour prendre la température. Mais que pense Mauro Icardi d'un transfert à Manchester United ?

Mauro Icardi veut quitter le PSG pour rejoindre Manchester United