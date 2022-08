Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos va boucler deux nouveaux transferts

Publié le 16 août 2022 à 20h00 par Amadou Diawara

Alors qu'il travaille sans relâche pour dégraisser l'effectif de Christophe Galtier, Luis Campos serait sur le point de boucler deux nouveaux transferts. En effet, le conseiller football du PSG serait proche de finaliser les départs de Thilo Kehrer et d'Idrissa Gueye. Le défenseur allemand se dirigerait vers West Ham, tandis que le milieu de terrain sénégalais devrait faire son retour à Everton.

Tout juste arrivés au PSG, Christophe Galtier et Luis Campos se sont fixés la grande mission de dégraisser leur effectif. Dans cette optique, les nouveaux coach et conseiller football parisiens ont dressé une liste d'indésirables à vendre à tout prix cet été. Et pour convaincre ces joueurs de partir, Christophe Galtier et Luis Campos ont créé un deuxième groupe d'entrainement.

Mercato - PSG : L'énorme clin d'oeil de Paredes... avant son transfert ? https://t.co/hwWsU5e18t pic.twitter.com/2uy90L1gEg — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Le transfert d'Idrissa Gueye finalisé cette semaine ?

Au sein de ce deuxième groupe d'entrainement figurent donc Rafinha, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Mauro Icardi et Eric Junior Dina Ebimbe. Et grâce au travail de Luis Campos, le PSG serait le point de se débarrasser de deux indésirables parmi eux.

Thilo Kehrer actuellement à Londres pour signer à West Ham ?