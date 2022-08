Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Un transfert XXL en préparation pour Casemiro ?

Publié le 16 août 2022 à 17h30 par Jules Kutos-Bertin

Titulaire indiscutable dans le milieu du Real Madrid, Casemiro aurait tapé dans l’œil des dirigeants de Manchester United qui cherchent à remplacer Nemanja Matic et Paul Pogba. Néanmoins, Carlo Ancelotti n’envisagerait absolument pas de se séparer de l’international brésilien. Pour le moment, les Red Devils n’auraient toujours pas dégainé la moindre offre.

Contrairement à ce que beaucoup de monde attendait, le mercato du Real Madrid est jusqu’ici bien calme. Florentino Pérez misait beaucoup sur l’arrivée de Kylian Mbappé, un dossier qui est tombé à l’eau dès la fin du mois de mai suite à sa prolongation inattendue avec le PSG. Malgré les regrets du Real Madrid, aucun joueur n’a été recruté pour compenser cet échec, un choix de la direction madrilène. Si cela ne bouge pas énormément dans le sens des arrivées, c’est tout aussi calme dans le sens des départs.

Manchester United fonce sur Casemiro

Pourtant, les joueurs du Real Madrid ont la cote. Notamment Casemiro. A 30 ans, l’international brésilien s’est imposé comme un titulaire indiscutable depuis son retour de prêt de Porto. Depuis, il n’a plus quitté le onze de départ et forme un trio exceptionnel avec Toni Kroos et Luka Modric. De quoi taper dans l’œil des autres écuries… D’après les informations du journal Marca , Manchester United, qui a pris beaucoup de retard sur son mercato, s’intéresserait à Casemiro. Les départs de Nemanja Matic et Paul Pogba n’ayant toujours pas été compensés, les Red Devils se doivent de recruter un milieu de terrain.

Carlo Ancelotti a déjà tranché

Jusqu’ici, le dossier Frenkie de Jong a toujours été la priorité mais le milieu du FC Barcelone ne veut pas quitter la Catalogne et encore moins pour rejoindre Manchester United. Une situation que pourrait revivre le club mancunien avec Casemiro. Carlo Ancelotti a été très clair : il ne veut absolument pas laisser partir son joueur. Si personne n’est jamais assuré de rester, Casemiro est bien parti pour le faire puisque pour le moment, aucune offre n’est arrivée sur le bureau des dirigeants du Real Madrid.

Le Real Madrid compte sur Casemiro et n'a pour l'instant reçu aucune proposition. Pour Ancelotti, il est un élément important, en plus d'avoir une complicité particulière avec lui, mais personne au club n'échappe aux mouvements du marché. @marca — Real Madrid FR 🇵🇸 (@FranceRMCF) August 16, 2022

En cas de transfert, le Real Madrid a des solutions

Si Carlo Ancelotti a été direct, il a pourtant de quoi le remplacer en interne. Avec le transfert d’Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid s’offre une solution de plus à un poste où Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Dani Ceballos et bien entendu Eduardo Camavinga peuvent évoluer. De son côté, Casemiro n’a jamais émis l’envie d’un départ. Pour boucler l’affaire, Manchester United va devoir s’accrocher.