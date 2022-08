Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Kehrer justifie son choix sur le mercato

Alors que le transfert de Thilo Kehrer en provenance du Paris Saint-Germain a été officialisé par West Ham contre une somme de 12M€, le défenseur allemand s’est déjà exprimé sur son transfert et justifie son choix de partir en Premier League.

Alors que Thilo Kehrer souhaitait quitter le Paris Saint-Germain dans l’optique de gagner du temps de jeu au vu de la prochaine Coupe du Monde, le défenseur allemand vient de s’engager ce mercredi après-midi avec le club de West Ham contre une indemnité de 12M€ et signe un contrant le liant jusqu’en 2026. En attendant de savoir de quoi seront faits les futurs d'Idrissa Gueye, Keylor Navas, Ander Herrera ou encore Leandro Paredes, également annoncés tout proches de la sortie au PSG, c'est donc Kehrer qui a trouvé son nouveau point de chute.

Également courtisé par Séville

Le FC Séville était lui aussi très intéressé par Thilo Kehrer. Le club andalou était en concurrence avec West Ham, et a finalement décidé de jeter son dévolu sur Tanguy Kouassi, ce qui a laissé le champ libre aux Hammers avec le défenseur central allemand du PSG. Et les négociations ont fini par payer.

Kehrer à West Ham jusqu’en 2026

Après plusieurs semaines de discussions, c’est désormais officiel, Thilo Kehrer s’est engagé avec West Ham pour la somme de 12M€. Le désormais ex-défenseur parisien a passé sa visite médicale ce mercredi après-midi et le club londonien a par la suite confirmé l’arrivée de l’Allemand. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a signé un contrat le liant avec les Hammers jusqu'en 2026.

