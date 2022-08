Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Ça bouge sur le mercato pour les indésirables

Publié le 17 août 2022 à 10h30 par La rédaction

Dans l’optique de dégraisser son effectif, le Paris Saint-Germain a dressé liste de joueurs dont il souhaite se séparer. Et plusieurs d'entre eux, tels que Leandro Paredes, Thilo Kehrer ou encore Idrissa Gueye sont de plus en plus proches de la sortie...

Toujours dans son objectif de dégraissage, le Paris Saint-Germain a composé depuis le début du mercato une liste de joueurs qui ne feront plus partie du projet du club de la capitale. Alors que le PSG a pour l’instant vendu pour environ 39M€ avec les départs d’Arnaud Kalimuendo à Rennes (25M€), d’Alphonse Aréola à West Ham (12M€) et Marcin Bulka à Nice (2M€). Le club parisien s’est aussi séparé de Georginio Wijnaldum qui s’est envolé à l’AS Roma sous la forme d’un prêt. Colin Dagba a fait de même en allant à Strasbourg.

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour le transfert de Mauro Icardi https://t.co/QUKUJL64lQ — le10sport (@le10sport) August 17, 2022

Des dossiers moins compliqués à concrétiser

Parmi les dossiers les moins compliqués à concrétiser pour le Paris Saint-Germain, on retrouve celui de Thilo Kherer. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, le défenseur allemand veut retrouver du temps de jeu avant la Coupe du Monde et le joueur s’est vite montré disponible pour quitter la capitale. Il aurait même déjà accepté la proposition de West Ham et devrait s’y engager contre une indemnité d’une douzaine de millions d’euros. Autre élément du Paris Saint-Germain qui souhaite quitter le club, Eric Junior Dina Ebimbe. En effet, le milieu de terrain souhaite lancer pleinement sa carrière et s’apprêterait à rejoindre Francfort dans les prochains jours.

Certains joueurs ont changé leur avis

Alors que certains joueurs se voyaient encore au Paris Saint-Germain d’ici la fin du mercato, ces derniers auraient revu leurs statuts et auraient donc accepté de quitter le club de la capitale. En effet, alors qu’Idrissa Gueye espérait rester au PSG cette saison, le joueur aurait changé d’avis et se serait même déjà mis d’accord avec Everton, où Franck Lampard à tout fait pour le convaincre de rejoindre les Toffees. Reste plus qu’à trouver un terrain d’entente avec le club parisien pour finaliser ce transfert.

Paredes et Navas en route vers l’Italie

Informés qu’ils n’auront pas le premier rôle cette saison avec le Paris Saint-Germain, Leandro Paredes et Keylor Navas pourraient s’envoler en Italie. En effet, courtisé respectivement par la Juventus et Naples, les deux joueurs pourraient très prochainement quitter le PSG. Le milieu argentin se serait déjà mis d’accord avec les Turinois sur son prochain contrat tandis que le Napoli discute toujours avec les dirigeants parisiens concernant les termes du transfert du gardien costaricain.