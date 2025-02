Transferts - PSG : Menace confirmée pour Marquinhos !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il ait une offre sur la table, ce qu’il a lui-même confirmé, Ibrahima Konaté n’a toujours pas prolongé son contrat avec Liverpool, qui court jusqu’en juin 2026. Une situation dont le PSG aimerait profiter, puisque l’intention des dirigeants parisiens serait de préparer la succession de Marquinhos en recrutant l'international français.

Arrivé à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome et désormais capitaine, Marquinhos a encore trois ans et demi de contrat avec le PSG, jusqu’en juin 2028. Mais alors que l’international brésilien (95 sélections) fêtera ses 31 ans le 14 mai prochain, le club de la capitale commencerait à penser à la suite. En ce sens, les dirigeants parisiens auraient identifié Ibrahima Konaté comme son potentiel successeur, comme indiqué par ESPN.

Le PSG a déjà noué des contacts avec Konaté

Ce que confirmé Sky Sport ce lundi. Le défenseur âgé de 25 ans, originaire de Paris, souhaiterait se rapprocher de sa famille, lui qui a quitté la France en 2017 pour rejoindre le RB Leipzig. Des premiers contacts auraient déjà eu lieu entre Ibrahima Konaté et le PSG. Son profil ne serait en revanche pas celui privilégié par Luis Campos et Luis Enrique, mais plutôt le désir de Nasser Al-Khelaïfi dans l'optique de continuer à recruter des joueurs français.

« C’est clair que d’entendre de grands clubs comme ça s’intéresser, c’est très flatteur »

Ibrahima Konaté a encore un an et demi de contrat avec Liverpool, jusqu’en juin 2026, et a confirmé dans un entretien accordé à Téléfoot que les Reds lui ont proposé une prolongation. Également interrogé sur l’intérêt du PSG ou bien du Real Madrid à son égard, l’international français (21 sélections) a répondu : « C’est clair que d’entendre de grands clubs comme ça s’intéresser, c’est très flatteur. Mais moi maintenant, je me focalise vraiment cette saison, de tout rafler, de prendre le maximum de titres possibles. Et ensuite par rapport à ma situation contractuelle, c’est mes agents et mes conseillers qui s’occupent de ça. »