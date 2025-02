PSG : Voilà déjà la prochaine folie du mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir renforcer son attaque cet hiver avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG aurait comme objectif de s’attacher les services d’un nouveau défenseur l’été prochain. En ce sens, le profil d’Ibrahima Konaté serait très apprécié en interne. Des premiers contacts auraient même déjà été noués avec les agents de l’international français de Liverpool.

Liverpool a du pain sur la planche. Plusieurs de ses joueurs importants arrivent à la fin de leur contrat, c’est le cas de Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold et Virgil Van Dijk, mais les Reds aimeraient également prolonger celui d’Ibrahima Konaté. Ce dernier a encore un an et demi de contrat, jusqu’en juin 2026, et a confirmé dans un entretien diffusé dimanche dans l’émission Téléfoot avoir reçu une offre de prolongation de la part de son club.

Konaté répond à l’intérêt du PSG

Toutefois, le PSG serait à l’affût dans ce dossier puisque selon ESPN, les dirigeants parisiens s’intéresseraient à Ibrahima Konaté dans l’optique de préparer la succession de Marquinhos. Également interrogé par Téléfoot sur l’intérêt du club de la capitale à son égard, ainsi que celui du Real Madrid, l’international français (21 sélections) a répondu : « C’est clair que d’entendre de grands clubs comme ça s’intéresser, c’est très flatteur. Mais moi maintenant, je me focalise vraiment cette saison, de tout rafler, de prendre le maximum de titres possibles. Et ensuite par rapport à ma situation contractuelle, c’est mes agents et mes conseillers qui s’occupent de ça. »

Le PSG en quête d’un défenseur pour cet été

D’après les informations de Sky Sport, le PSG serait bel et bien sur la piste d’Ibrahima Konaté, avec qui des premiers contacts auraient déjà eu lieu. Le défenseur âgé de 25 ans, originaire de Paris, souhaiterait se rapprocher de sa famille et verrait donc d’un bon œil la possibilité de rejoindre le Paris Saint-Germain, lui qui a quitté la France en 2017. Même si ce dossier venait à ne pas aboutir, le PSG aurait quoi qu’il arrive l’intention de recruter un nouveau défenseur l’été prochain. Reste à savoir s’il s'agit d’Ibrahima Konaté ou non.