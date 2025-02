OM : Pogba recalé pour une histoire de vestiaire ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours libre après la résiliation de son contrat avec la Juventus fin novembre, en France, c’est à l’OM que le nom de Paul Pogba a été annoncé avec le plus d'insistance. Des discussions ont bien eu lieu entre les deux parties, remontant au mois de décembre, mais le club marseillais ne voulait pas perturber l’équilibre de son vestiaire.

Le 11 mars prochain marquera la fin de la suspension de Paul Pogba, qui sera donc autorisé à reprendre la compétition. Toutefois, hormis en Italie, jusqu’au 25 février, la plupart des clubs européens ne peuvent plus recruter. Il va donc falloir encore patienter avant de voir l’international français (91 sélections) de retour sur les terrains. « Paul a eu des offres, mais il ne se précipite pas. Il y verra sans doute plus clair à la fin du printemps », a confié un membre de son entourage auprès du Parisien.

L’OM ne voulait pas perturber son vestiaire

Selon un agent proche du dossier, « il y a de l’intérêt et des conversations avec plusieurs équipes de haut niveau. » D’après les informations du Parisien, des discussions ont bien eu lieu entre l’OM et Paul Pogba, datant du mois de décembre. Mais l’arrivée d’un joueur de sa stature aurait forcément beaucoup fait parler et les dirigeants marseillais ne voulaient pas prendre le risque de perturber l’équilibre du vestiaire, sans garantie sur sa condition physique. « À quand remonte son dernier entraînement collectif », s’est interrogé un ancien entraîneur de Ligue 1.

« On serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba »

C’est ce qu’avait laissé entendre Medhi Benatia au cours d’un entretien accordé à L’Équipe début février : « On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n'est pas encore “fit”, est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres (...) pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? » La porte de l’OM n’est en revanche pas fermée pour Paul Pogba. « S'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l'occasion se présente », a ajouté Medhi Benatia.