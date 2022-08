Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : C'est confirmé, un transfert à 70M€ est en cours

Publié le 19 août 2022 à 11h30 par Quentin Guiton

Après des débuts catastrophiques en Premier League, Manchester United veut absolument se renforcer d’ici la fin du mercato, notamment au milieu de terrain. Et après les échecs Frenkie de Jong et Adrien Rabiot, les Red Devils ont activé une nouvelle piste XXL : Casemiro. D’ailleurs, le transfert du Brésilien serait même désormais imminent…

Manchester United galère en ce début de saison de Premier League. Pour rebondir, les Mancuniens veulent donc encore se renforcer avant la clôture du marché des transferts. Et un secteur de jeu est notamment concerné : le milieu de terrain. Après avoir échoué sur les pistes Frenkie de Jong et Adrien Rabiot, les Red Devils se seraient à présent tournés vers un nouveau joueur, mais pas n’importe lequel. Ainsi, Manchester United voudrait absolument recruter Casemiro, l’un des tauliers du Real Madrid avec qui il a soulevé cinq Ligue des champions !

Le Real Madrid veut le garder mais…

D’après les informations de Relevo , Florentino Pérez aurait rencontré Casemiro ce mercredi pour lui assurer qu’il n’avait absolument pas envie de le voir partir. Néanmoins, pour le récompenser de tout ce qu’il a accompli pour le club, le président du Real Madrid aurait accordé au Brésilien le droit de choisir pour son avenir. De son côté, Carlo Ancelotti essayerait toujours de convaincre son milieu de rester. Seulement, Casemiro serait ouvert à un départ pour Manchester United, lui qui pourrait découvrir un nouveau défi en Europe. De plus, certaines décisions du Real Madrid, comme celle de faire venir à prix d’or Aurélien Tchouaméni cet été, auraient déplu au joueur.

Transfert imminent pour un total de 70M€

Et le transfert de Casemiro pourrait intervenir assez rapidement. Selon Fabrizio Romano, Manchester United aurait envoyé une offre de 60M€ plus 10M€ de supplément ce jeudi soir pour le milieu brésilien dans l’espoir de conclure l’affaire ce vendredi ! Le Real Madrid devrait même accepter dans les heures à venir. Casemiro signerait avec Manchester United jusqu’en 2026 (plus une option pour une année supplémentaire).

