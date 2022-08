Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Ancelotti ne lâche rien pour le transfert de Casemiro

Après un premier match catastrophique en Premier League, Manchester United est à la recherche de renforts, notamment au milieu de terrain. De ce fait, les Red Devils auraient jeté leur dévolu sur Casemiro et seraient prêts à faire des folies pour s’attacher ses services. Toutefois, Carlo Ancelotti ne devrait pas se laisser faire et devrait de nouveau essayer de convaincre le Brésilien de rester au Real Madrid.

Titulaire indiscutable au Real Madrid, Casemiro s’attendait à vivre une nouvelle saison en Espagne. Mais il pourrait bien en être autrement. Cet été, Manchester United se serait positionné sur le milieu défensif de 30 ans. Après un premier match catastrophique pour la reprise de la Premier League, Erik Ten Hag ne serait pas contre avoir du renfort au milieu de terrain. Les Red Devils se seraient ainsi tournés vers Casemiro et seraient prêts à faire des folies pour le recruter. Mais le Real Madrid ne devrait pas se laisser faire dans ce dossier.

Comme le révélait AS , Carlo Ancelotti avait déjà approché Casemiro pour le convaincre de rester. L’entraîneur du Real Madrid aurait demandé au Brésilien de favoriser ses « sentiments » plutôt que l’aspect financier. Carlo Ancelotti estimerait que Casemiro est essentiel pour son projet. Toutefois, l’offre de Manchester United tenterait le milieu défensif de 30 ans à en croire Fabrizio Romano. Mais Carlo Ancelotti ne devrait pas abandonner pour autant.

Casemiro will have a conversation with Carlo Ancelotti in the next hours to discuss his future, as Manchester United contract proposal received yesterday is tempting him. 🚨🇧🇷 #MUFCMan Utd received zero new signals on Frenkie de Jong side in the last month, nothing changed. pic.twitter.com/wp2rqcAISk