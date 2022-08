Foot - Mercato - Real Madrid

Ancelotti a pris les choses en main pour le transfert de Casemiro

Publié le 17 août 2022 à 20h15 par Amadou Diawara

Alors que Manchester United est prêt à casser sa tirelire pour boucler le transfert de Casemiro, le Real Madrid ne voudrait rien entendre. En effet, Carlo Ancelotti et la direction merengue refuseraient de laisser filer leur milieu de terrain brésilien. Ainsi, le coach de la Maison-Blanche est passé à l'action pour convaincre Casemiro de rester au Santiago Bernabeu cet été.

Etincelant ces dernières saisons, Casemiro fait le plus grand bonheur du Real Madrid. Ce qui n'aurait pas échappé à Manchester United, à la recherche du successeur de Paul Pogba, parti librement et gratuitement à la Juventus.

Casemiro n'est pas à vendre

D'après les indiscrétions de Relevo , divulguées ce mercredi après-midi, Manchester United serait déterminé à boucler le transfert de Casemiro. A tel point que les Red Devils d'Erik ten Hag seraient prêts à payer le prix fort. En effet, la direction de Manchester United serait disposée à doubler le salaire du Brésilien et à offrir 80M€ à la direction du Real Madrid. Malgré tout, Carlo Ancelotti et les hautes sphères merengue ne compteraient pas lâcher Casemiro cet été.

