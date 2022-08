Foot - Mercato - PSG

Galtier, Neymar...Le PSG ne tient pas ses promesses, Mbappé s'agace

Publié le 17 août 2022 à 19h10 par Arthur Montagne

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a finalement prolongé au PSG alors qu'il semblait proche de signer au Real Madrid. Pour inverser la tendance, le Qatar aurait fait de grandes promesses à son attaquant, notamment en ce qui concerne le successeur de Mauricio Pochettino ainsi que Neymar. Des promesses qui n'auraient pas été tenues à en croire Daniel Riolo.

Après un feuilleton interminable, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat au PSG en fin de saison dernière alors qu'il semblait beaucoup plus proche de s'engager avec le Real Madrid à l'issue de son bail. Et pour inverser la tendance, le Qatar aurait sorti le grand jeu avec plusieurs promesses notamment concernant l'arrivée d'un nouvel entraîneur ou le transfert de Neymar comme le révèle Daniel Riolo.

Le PSG n'a pas tenu toutes ses promesses

« Mbappé et Neymar ne s'adressent pas la parole et ne peuvent pas se blairer, on le sait depuis très longtemps. Mbappé c'est le patron du club, on lui a dit, on l'a dit à sa maman et à son papa. On leur a vendu un entraîneur de renommée internationale et on leur a vendu que Neymar ne sera plus là. A l'arrivée, ce n'est pas exactement ça. Donc il fait la gueule par rapport à ce qu'on lui a promis », lance-t-il au micro de l' After Foot . Des promesses non tenues qui ont donc un impact sur Kylian Mbappé.

Mbappé et Neymar, c'est irréversible