Mercato - Real Madrid : Les pistes activées pour remplacer Casemiro

Publié le 18 août 2022 à 16h30 par La rédaction

Pisté par le Manchester United après l’échec Adrien Rabiot, Casemiro pourrait rejoindre les Red Devils. Le club anglais aurait déjà formulé une offre de 80 M€ au Real Madrid pour s’attacher les services du milieu brésilien. En cas de départ, les Merengues auraient déjà quelques noms en tête pour remplacer son milieu et Fabian Ruiz, une des pistes prioritaires du Paris Saint-Germain, fait partie des objectifs du club madrilène.

Alors que Casemiro est pisté par Manchester United après avoir raté Adrien Rabiot, les Red Devils auraient donc fait du milieu brésilien sa priorité pour cette fin de mercato. Une offre aurait même déjà été envoyée au Real Madrid.

Une offre qui ne se refuse pas

Alors qu’une offre de 80 M€ a été envoyée au Real Madrid par Manchester United pour s’attacher les services de Casemiro, la presse espagnole, dont Marca , estime que les Madrilènes font face à une offre très difficile à refuser pour un joueur de 30 ans. En tout cas, la réponse des Merengues n’a pas encore été communiquée.

Plusieurs pistes en vue

Le Real Madrid risque de perdre Casemiro et le club madrilène doit donc anticiper le départ de l’un de ses cadres au milieu de terrain. Le média espagnol, Mundo Deportivo , posait la question : qui pour remplacer le Brésilien? Plusieurs pistes sont évoquées et sont même considérées comme des « objectifs ». Parmi elles, on peut retrouver Jude Bellingham, Bernardo Silva, Youri Tielmans et Fabian Ruiz. Pour les deux premiers, la tâche sera d’autant plus compliquée et laisse entendre à un départ en 2023. Concernant Youri Tielmans et Fabian Ruiz, les deux joueurs sont en position de force à seulement un an de la fin de leur contrat.

Fabian Ruiz et Bernardo Silva pistés aussi par le PSG

En effet, parmi les quatre objectifs du Real Madrid, deux sont des cibles prioritaires du Paris Saint-Germain. Alors que Fabian Ruiz est très souvent lié avec le PSG depuis plusieurs semaines, la tâche sera très difficile pour le club madrilène. Mais le milieu de terrain du Napoli plaît beaucoup à Carlo Ancelotti et le Real pourrait tout faire pour doubler le club de la capitale dans ce dossier.

Autre piste ciblée par Paris, c’est Bernardo Silva. Le milieu de Manchester City est aussi la priorité du FC Barcelone. Alors que les Citizens ne souhaitent pas vendre sa pépite, difficile de croire que le choix du Portugais pourrait se pencher vers le Real Madrid sachant qu’il avait déjà annoncé vouloir rejoindre le club rival.