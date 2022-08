Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Coup de tonnerre pour le transfert de Casemiro

Publié le 17 août 2022 à 21h30 par Amadou Diawara

Pour renforcer son milieu de terrain après le départ de Paul Pogba, Manchester United voudrait à tout prix boucler le transfert de Casemiro d'ici samedi. Et pour faire plier le Real Madrid, Erik ten Hag serait prêt à lâcher environ 80M€. De son côté, l'international brésilien pourrait demander un bon de sortie à sa direction dans les prochaines heures.

Etincelant sous les couleurs du Real Madrid ces dernières saisons, Casemiro aurait tapé dans l'oeil de Manchester United. En effet, le club emmené par Erik ten Hag serait déterminé à s'offrir les services du milieu de terrain brésilien cet été. A tel point qu'à en croire Relevo , les Red Devils seraient prêts à casser leur tirelire pour boucler ce transfert. D'une part, la direction de Manchester United envisagerait de doubler le salaire de Casemiro pour le convaincre de rejoindre Old Trafford. D'autre part, elle prévoirait de formuler une offre à hauteur de 80M€ pour faire plier le Real Madrid de Carlo Ancelotti.

Manchester United veut recruter Casemiro avant samedi

De son côté, Casemiro serait tenté par l'offre de Manchester United, qui proposerait de doubler son salaire, d'après Relevo . Et alors qu'il serait agacé par certaines décisions du Real Madrid, le milieu de terrain brésilien réfléchirait à l'option de signer chez les Red Devils . D'ailleurs, à en croire The Telegraph , Casemiro se poserait des questions sur son avenir à cause de l'arrivée d'Aurélien Tchouameni au Real Madrid, qui pourrait baisser son temps de jeu au Santiago Bernabeu. Mais quelle est la position de Carlo Ancelotti ?

Casemiro devrait demander un bon de sortie au Real Madrid

Selon les informations d' AS , le Real Madrid ne voudrait en aucun cas laisser filer Casemiro cet été. D'ailleurs, Carlo Ancelotti aurait approché son milieu de terrain brésilien dernièrement pour le convaincre de rester. Toutefois, le club merengue aurait tout de même fixé un prix pour le transfert de Casemiro. En effet, comme l'a indiqué Mundo Deportivo , la direction du Real Madrid réclamerait environ 70M€ pour son numéro 14.

Le Real Madrid ne compte pas recruter pour remplacer Casemiro