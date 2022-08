Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Le transfert d'une star d'Ancelotti se précise

Publié le 19 août 2022 à 11h10 par Quentin Guiton

Titulaire indiscutable aux côtés de Luka Modric et Toni Kroos dans l'entrejeu du Real Madrid, Casemiro pourrait quitter le club merengue cet été ! En effet, Manchester United aurait fait du Brésilien sa nouvelle grande priorité après les échecs Frenkie de Jong et Adrien Rabiot. D’ailleurs, l’opération pourrait très rapidement se boucler, même d'ici ce vendredi…

Vainqueur de la dernière Ligue des champions, une de plus, le Real Madrid a encore pu compter sur son trident au milieu de terrain désormais emblématique Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro. Mais cet été, le Brésilien pourrait quitter le club madrilène. En effet, Manchester United en ferait sa nouvelle grande priorité…

Mercato - Real Madrid : Ancelotti ne lâche rien pour le transfert de Casemiro https://t.co/Lu8m4l0g07 pic.twitter.com/upEvrDrFR1 — le10sport (@le10sport) August 18, 2022

Manchester United intéressé, Casemiro aussi

Selon Relevo , une réunion exceptionnelle aurait eu lieu ce mercredi entre Florentino Pérez et Casemiro pour discuter de l’avenir de ce dernier. Si le président du Real Madrid lui aurait assuré qu’il n’avait ni besoin, ni envie de le vendre, il accepterait de le laisser décider de son futur. Et Casemiro serait ouvert à un départ vers Manchester United, lui qui ne serait pas contre un nouveau défi en Europe.

Casemiro à Manchester United ce vendredi ?

Et tout pourrait aller très vite. Selon les informations de Fabrizio Romano, Manchester United aurait envoyé une offre jeudi soir pour Casemiro afin de conclure l’affaire ce vendredi ! Cette proposition de 60M€ plus 10M€ de suppléments devrait même être acceptée dans les heures à venir par le Real Madrid. Romano ajoute que Manchester United offrirait à Casemiro un contrat courant jusqu’en 2026 plus une option pour une année supplémentaire.