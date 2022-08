Foot - Mercato - PSG

Bernardo Silva lâche sa réponse à Campos pour un transfert à Paris

Publié le 19 août 2022 à 20h15 par Pierrick Levallet

Alors que le PSG travaille sur le dossier de Fabian Ruiz malgré les arrivées de Renato Sanches et de Vitinha cet été, Luis Campos a un autre grand rêve pour ce mercato. Le conseiller sportif parisien veut faire venir Bernardo Silva dans la capitale comme le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. La direction parisienne serait de plus en plus optimiste malgré la complexité du dossier.

Lors de ce mercato estival, le PSG s’est déjà bien renforcé au milieu de terrain avec Renato Sanches et Vitinha. Mais malgré ces arrivées, Luis Campos ne compterait pas s’arrêter là. Le conseiller sportif parisien continue de travailler sur d’autres dossiers pour apporter d’autres joueurs à Christophe Galtier dans l’entrejeu. Si l’on parle régulièrement de Fabian Ruiz ces derniers jours, Bernardo Silva est également dans le viseur de Luis Campos comme Le10Sport.com l’a annoncé. L’international portugais est le grand rêve du conseiller sportif du PSG.

Le PSG est optimiste pour Bernardo Silva...

L’Equipe vient d’ailleurs confirmer nos informations. À en croire le quotidien sportif, Luis Campos aurait relancé les discussions ces derniers jours pour Bernardo Silva. Si l’équation financière et sportive semble compliquer le dossier, le PSG resterait optimiste. Alors que le FC Barcelone semblait se rapprocher du joueur, les difficultés du club catalan auraient redonné espoir au PSG.

Bernardo Silva ne dit pas non à un retour en Ligue 1