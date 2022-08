Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar a tenté 4 stars de Manchester City

Publié le 20 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Ces dernières années, le PSG a très régulièrement été annoncé sur les traces de joueurs appartenant ou bien ayant récemment rejoint les rangs du club anglais de Manchester City, sans parvenir à concrétiser son intérêt. Retour sur ces pistes XXL qui ont finalement été avortées pour le Qatar.

Erling Haaland

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en août 2021, Erling Haaland faisait partie, au même titre que Robert Lewandowski (transféré du Bayern Munich au FC Barcelone) des pistes privilégiées par le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. En effet, le feuilleton autour de l’avenir très incertain de l’attaquant français, qui était attendu au Real Madrid cet été, a tenu en haleine le PSG jusqu’à la fin du mois de mai 2022, période à laquelle Mbappé a fini par prolonger son contrat jusqu’en 2025. Mais en cas d’échec, le Qatar avait donc sérieusement envisagé de faire venir Erling Haaland, et ce dernier a finalement quitter le Borussia Dortmund pour rejoindre Manchester City.

Kevin De Bruyne

À plusieurs reprises, depuis le début de l’ère QSI, le nom de Kevin De Bruyne a été associé au PSG. Le Qatar a en effet beaucoup lorgné sur le profil du milieu offensif belge, et ce dernier l’avait d’ailleurs confirmé publiquement en 2018 dans un entretien accordé à la BBC que le PSG faisait partie de ses options lorsqu’il a quitté Wolfsburg en 2015 : « J’avais l’option d’aller au Bayern Munich, au PSG ou de rester à Wolfsburg, mais j’ai pensé que pour moi, le type de football joué à Manchester City me conviendrait mieux. Avec un club comme City, tu reçois le package total : un grand championnat, la réputation, l'assurance de se battre pour des titres, que ce soit en championnat ou en Europe, et l'aspect financier », a indiqué Kevin De Bruyne, qui n’a donc finalement jamais porté le maillot du PSG. Et c’est finalement Angel Di Maria qui a été recruté cet été-là.

Riyad Mahrez

Au même titre que Kevin De Bruyne, le nom de Riyad Mahrez (31 ans) a régulièrement été évoqué au PSG en période de mercato ces dernières années, et ce fut d’ailleurs encore le cas cet été pour remplacer numériquement Angel Di Maria. Mais le milieu offensif algérien a finalement rempilé jusqu’en 2025 avec les Citizens , et il paraît désormais utopique de l’imaginer porter un jour le maillot du PSG. Pour rappel, l’OM avait quant à lui refusé de recruter Mahrez en 2014 par le biais de son président de l’époque, Vincent Labrune.

