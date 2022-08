Foot - Mercato - PSG

PSG : C'est confirmé, Campos lâche 80M€ pour Bernardo Silva

Publié le 20 août 2022 à 16h30 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, le PSG a fait de Bernardo Silva sa priorité sur le marché des transferts. Luis Campos a même formulé une première offre de 80M€ pour s’adjuger les services du milieu offensif de Manchester City. Et une nouvelle confirmation est arrivée dans ce dossier…

Luis Campos est à fond sur Bernado Silva. Comme révélé par le10sport.com , le PSG a fait de l’international portugais de Manchester City sa priorité sur le mercato estival. Alors que trois recrues sont encore recherchées par le club de la capitale, le Portugais pourrait être l'une des solutions pour renforcer l'effectif de Christophe Galtier. Par ailleurs, une première offre de 80M€ a été transmise par le board parisien pour l’ancien joueur de l’AS Monaco selon nos informations. Et une nouvelle confirmation est arrivée dans ce dossier…

Une offre de 80M€ confirmée

Ainsi, comme confirmé par le journal espagnol AS , une offre de 80M€ a bel et bien été transmise par le Paris Saint-Germain pour Bernardo Silva. Le quotidien d’outre-Pyrénées a par ailleurs confirmé que Manchester City avait également bien refusé cette première proposition de la part de Luis Campos. Le journal espagnol affirme par ailleurs que les dirigeants parisiens pourraient continuer de pousser, et devraient ainsi revenir à la charge avec une nouvelle offre très bientôt.

Le FC Barcelone toujours dans la course ?

Toujours d’après AS , le FC Barcelone aurait de son côté abandonné la piste menant à Bernardo Silva. En effet, le Barça aurait finalement pris la décision de continuer avec Frenkie de Jong, et aurait donc abandonné le dossier de l’international portugais de Manchester City. Une aubaine pour Luis Campos, qui pourrait continuer de travailler afin de faire venir le milieu offensif du côté du PSG…

