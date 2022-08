Foot - Mercato - PSG

PSG : Coup de tonnerre pour Idrissa Gueye, les explications tombent

Publié le 20 août 2022 à 14h15 par Quentin Guiton

Devenu indésirable au PSG, Idrissa Gueye est poussé vers la sortie. Et Luis Campos semblait toucher au but. En effet, le milieu sénégalais était annoncé tout proche d’un retour à Everton cet été. Un dossier qui serait désormais au point mort. Gueye s'éloignerait même des Toffees. Voilà pourquoi…

L’une des missions prioritaires du PSG cet été était de dégraisser. Si Georginio Wijnaldum ou encore Thilo Kehrer ont quitté le club de la capitale, il reste encore beaucoup de joueurs à faire partir. Christophe Galtier a même mis un coup de pression à Antero Henrique sur les ventes ce vendredi en conférence de presse. Il faut dire que le temps presse, le mercato ferme ses portes le 1er septembre. Les regards se tournent notamment actuellement vers Idrissa Gueye.

Idrissa Gueye d’accord avec Everton mais…

Après les arrivées de Vitinha et Renato Sanches (et bientôt celle d’un troisième milieu), les places sont devenues chères dans l’entrejeu du PSG. Si Georginio Wijnaldum a fait ses valises, et que Leandro Paredes est pressenti du côté de la Juventus, Idissa Gueye est lui aussi invité à aller voir ailleurs. Ça tombe bien, un retour du côté d’Everton était annoncé avec insistance ces derniers temps. D’ailleurs, le Sénégalais se serait même déjà entendu avec les Toffees . Seulement, selon L’Equipe , le négociations auraient été mises en stand-by. En effet, le PSG et Everton n’arrivent toujours pas à se mettre d’accord. L’offre du club anglais ne serait pas du tout suffisante…

Le retour de Gueye à Everton sur le point de tomber à l’eau