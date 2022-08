Foot - Mercato - PSG

PSG : Le transfert de Fabian Ruiz bloqué, la raison est dévoilée

Publié le 20 août 2022 à 10h15 par Quentin Guiton

Pour la fin de son mercato, le PSG souhaite encore un milieu, même après avoir déjà attiré Vitinha et Renato Sanches. Et Fabian Ruiz devrait être ce joueur. Et si le transfert de l’Espagnol semblait déjà acté, ce dernier n’est toujours pas arrivé au PSG, le club de la capitale et Naples ne s’étant pas mis d’accord. D’ailleurs, ce dossier serait désormais en stand-by. Voici la raison…

Christophe Galtier l’a assuré, le PSG attend encore trois renforts d’ici la fin du mercato : un défenseur, un milieu et un attaquant. Et dans l’entrejeu, le joueur semble déjà tout trouvé en la personne de Fabian Ruiz (Naples). En effet, Luis Campos aurait œuvré en cachette depuis des semaines pour battre la concurrence sur ce dossier. L’Espagnol et le PSG se seraient d’ailleurs déjà mis d’accord et le transfert était annoncé comme quasiment bouclé. Mais il n’en est rien…

L’opération Fabian Ruiz dans l’impasse ?

En effet, Le Parisien révélait même que le dossier Fabian Ruiz n’avançait plus trop. Si tout semble déjà ficelé entre le joueur et le PSG, il n’y a toujours pas d’accord avec Naples. Selon le quotidien français, l’incorporation de Keylor Navas dans le deal compliquerait les choses. En effet, les Partenopei souhaiteraient obtenir le gardien costaricain quasiment gratuitement, ce que refuserait le PSG…

Fabian Ruiz en attente des ventes du PSG